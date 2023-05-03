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AMD представила APU Ryzen 7040U Phoenix на архитектуре Zen4 и iGPU RDNA3
Всего представлено 4 модели, две из которых уже многим известны благодаря грядущей портативной игровой консоли ASUS ROG Ally
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 Серия процессоров AMD Ryzen 7040U Phoenix изначально предназначалась для выпуска в начале этого года. Хотя некоторые из них появлялись периодически в различных просочившихся тестах, даты запуска не было известно. Теперь AMD, наконец, сняла покровы тайн со своих новых процессоров и не менее впечатляющего встроенного графического процессора.

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 Серия процессоров Ryzen 7040U состоит из четырех моделей: Ryzen 7 7840U, Ryzen 5 7640U, Ryzen 5 7540U и Ryzen 3 7440U. Буква U в их названии указывает на TDP 15-30 Вт. Первые два процессора уже известны общественности под названием AMD Ryzen Z1 Extreme и Ryzen Z1, которые являются основой портативной игровой консоли Asus ROG Ally. Вся линейка поставляется с iGPU Radeon на базе архитектуры RDNA3. 

 AMD сравнивает свой флагманский процессор Ryzen 7 7840U с Intel Core i7-1360p поколения Raptor Lake, что вызывает недоумение, поскольку Core i7-1370p с лучшими характеристиками был бы лучшим для этого кандидатом. Тем не менее компания утверждает, что процессор на 29-128% быстрее своего аналога от Intel в различных рабочих нагрузках и на 5-75% быстрее, чем чип Apple M2.

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 Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U также включают выделенный чип искусственного интеллекта. Хотя сейчас у него нет реальных применений, предполагается, что он будет работать с Windows 11 Studio Effects. К сожалению AMD не уточнила, когда именно ноутбуки на базе процессоров Ryzen 7040U поступят в продажу.

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