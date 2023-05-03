Ожидается, что NVIDIA выпустит свою новую графическую карту RTX 4060 Ti в конце этого месяца, но компания не публиковала никаких официальных материалов об этих ускорителях, а утечки до сих пор оставались единственными источниками информации о спецификациях и конфигурации. Также предполагается начальная цена в 450 долларов, а основой RTX 4060 Ti, вероятно, будет графический процессор NVIDIA AD106 на основе архитектуры Ada Lovelace. Предыдущие утечки указывали, что этот вариант будет предлагаться в конфигурации с 8 ГБ видеопамяти и 128-битным интерфейсом памяти, хотя инсайдер под ником T4C Fantasy считает, что партнеры NVIDIA могут использовать больший объем видеопамяти.
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Один из розничных продавцов России опубликовал, возможно, по ошибке список из четырех будущих моделей видеокарт GeForce RTX 4060 Ti компании Palit. Данный производитель предлагает две линейки своих видеокарт Dual и StormX — в обычном и разогнанном вариантах, но все эти модели имеют стандартное объем памяти 8 ГБ и 128-битный интерфейс. Дизайн с двойным кулером Palit в настоящее время доступен на моделях RTX 4070, но система охлаждения StormX до сих пор не применялась на видеокартах серии RTX 40. Грядущие карты RTX 4060 Ti станут первыми в новом поколении Nvidia с системой охлаждения StormX.