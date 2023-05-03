Кроме того утечка данных ROCm показывает планы по выпуску видеокарт линейки RX 7950XT

Не является секретом, что AMD в настоящее время работает над серией видеокарт Radeon RX 7600 среднего класса для настольных ПК. В более ранних слухах упоминалось, что такие ускорители могут появиться в конце месяца. К сожалению Radeon 7700/7600 для мобильных устройств почти не встречаются в составе ноутбуков, несмотря на то, что они были анонсированы несколько месяцев назад.

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AMD теперь подтверждает обновление только для основного сегмента для серии Radeon 7000, что обычно означает серии RX x600/x700. Однако на данный момент не было никаких признаков того, что AMD может разрабатывать какие-либо еще карты, кроме RX 7600.

"В игровой графике сквозные продажи наших графических процессоров серий Radeon 6000 и Radeon 7000 последовательно увеличивались. В первом квартале мы наблюдали высокие продажи наших высокопроизводительных графических процессоров Radeon 7900 XTX, и мы планируем расширить наш портфель графических процессоров RDNA 3, выпустив в этом квартале новые массовые графические процессоры серии Radeon 7000", — сообщила Лиза Су, генеральный директор AMD.

Согласно имеющейся информации графический ускоритель RX 7600 использует графический процессор Navi 33 с 32 вычислительными блоками. Ранее было несколько противоречивых сообщений о том, называется ли эта карта RX 7600XT или RX 7600, но есть вероятность, что обе модели увидят свет. Предполагаемой датой запуска модели считается 25 мая, то есть это произойдет всего за несколько дней до выставки Computex 2023.

Стоит сказать, что в ROCm недавно упоминались невыпущенные графические процессоры AMD. После утечки информация была удалена, но, к счастью для нас, его сохранил один из пользователей Reddit:

AMD Radeon™ RX 7950 XTX | RDNA3 | gfx1100 | Full | ✅

AMD Radeon™ RX 7950 XT | RDNA3 | gfx1100 | Full | ✅

AMD Radeon™ RX 7900 XTX | RDNA3 | gfx1100 | Full | ✅

AMD Radeon™ RX 7900 XT | RDNA3 | gfx1100 | Full | ✅

AMD Radeon™ RX 7800 XT | RDNA3 | gfx1101 | Runtime | ✅

AMD Radeon™ RX 7700 XT | RDNA3 | gfx1102 | Runtime | ✅

AMD Radeon™ RX 7600 XT | RDNA3 | gfx1102 | Runtime | ✅

AMD Radeon™ RX 7500 XT | RDNA3 | gfx1102 | Runtime | ✅

AMD Radeon™ RX 7600M XT | RDNA3 | gfx1102 | Runtime | ✅

AMD Radeon™ RX 7600M | RDNA3 | gfx1102 | Runtime | ✅

AMD Radeon™ RX 7700S | RDNA3 | gfx1102 | Runtime | ✅

AMD Radeon™ RX 7600S | RDNA3 | gfx1102 | Runtime | ✅

Если этот список моделей действительно верен, то у AMD в разработке будет не только RX 7600 XT, но и графические карты RX 7800, RX 7700 и RX 7500. Код GFX ID предполагает, что RX 7700/7600 и RX 7500 основаны на GPU Navi 33, а RX 7800 будет использовать графический процессор Navi 32.

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Очевидно, что самая интересная модель — это линейка RX 7950XT. Слухи о потенциальном обновлении флагманской линейки RX 7900 датируются ещё маем 2022 года, то есть даже до запуска RDNA3 для настольных ПК. Однако с тех пор ни один авторитетный источник не поделился более новыми данными, поэтому к списку следует относиться с долей недоверия.