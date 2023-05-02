Это случилось спустя два с половиной года после выхода карты в продажу

С момента своего дебюта видеокарты RTX 3070 и RTX 3060 Ti были одними из самых популярных графических ускорителей в линейке NVIDIA. В частности, RTX 3070 была одной из немногих графических карт, которым удалось избежать существенного снижения цен с момента запуска в конце 2020 года.

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Хорошая новость заключается в том, что эта тенденция, наконец, изменилась. Игроки в Германии теперь могут купить карту за 449 евро, что на 50 евро дешевле, чем исходная рекомендованная производителем розничная цена в 499 евро и 499 долларов.

Об этом сообщает ресурс 3DCenter, подготовивший подробный обзор текущего рынка графических процессоров Германии. В нем перечислены все современные графические процессоры и графические процессоры последнего поколения, включая RTX 30, RTX 40, RX 6000, RX 7000, а также Intel Arc A-серии. RTX 3070 теперь занимает место между Radeon RX 6750XT и RX 6800, но обе они оснащены большим объемом памяти.

Проверка рынка подтверждает, что карты популярных брендов сейчас продаются по цене 499 долларов. Цены ниже этого уровня можно найти среди многочисленных менее популярных китайских компаний. Тем не менее теперь стоимость RTX 3070 упала ниже рекомендованной производителем розничной цены.

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Изменение цены является результатом как выхода следующего поколения RTX 4070, так и, в случае европейского рынка, более низкого обменного курса доллара. Валюта также повлияла на цену RTX 4090 Founder Edition, которая упала на 9% ниже первоначальной рекомендованной розничной цены в официальном магазине NVIDIA.