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Цена GeForce RTX 3070 опустилась ниже рекомендованной производителем
Это случилось спустя два с половиной года после выхода карты в продажу
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-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

 С момента своего дебюта видеокарты RTX 3070 и RTX 3060 Ti были одними из самых популярных графических ускорителей в линейке NVIDIA. В частности, RTX 3070 была одной из немногих графических карт, которым удалось избежать существенного снижения цен с момента запуска в конце 2020 года.

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 Хорошая новость заключается в том, что эта тенденция, наконец, изменилась. Игроки в Германии теперь могут купить карту за 449 евро, что на 50 евро дешевле, чем исходная рекомендованная производителем розничная цена в 499 евро и 499 долларов.

 Об этом сообщает ресурс 3DCenter, подготовивший подробный обзор текущего рынка графических процессоров Германии. В нем перечислены все современные графические процессоры и графические процессоры последнего поколения, включая RTX 30, RTX 40, RX 6000, RX 7000, а также Intel Arc A-серии. RTX 3070 теперь занимает место между Radeon RX 6750XT и RX 6800, но обе они оснащены большим объемом памяти.

 Проверка рынка подтверждает, что карты популярных брендов сейчас продаются по цене 499 долларов. Цены ниже этого уровня можно найти среди многочисленных менее популярных китайских компаний. Тем не менее теперь стоимость RTX 3070 упала ниже рекомендованной производителем розничной цены.

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Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
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13600K дешевле 30 тр в Регарде

 Изменение цены является результатом как выхода следующего поколения RTX 4070, так и, в случае европейского рынка, более низкого обменного курса доллара. Валюта также повлияла на цену RTX 4090 Founder Edition, которая упала на 9% ниже первоначальной рекомендованной розничной цены в официальном магазине NVIDIA.

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