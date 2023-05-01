Такой удачный эксперимент удалось произвести команде из нескольких модеров

В отличие от графической карты RTX 3070, модифицированной для поддержки 16 ГБ видеопамяти, в данном случае работа была намного более необычной и ранее не проводилась.

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Первоначально RTX 3060 выпускалась с 12 ГБ видеопамяти, и это был единственный вариант карты до выпуска RTX 3060 8 ГБ в конце прошлого года. Обе карты имеют одинаковые характеристики ядер CUDA, но есть большая разница в подсистеме памяти. Вместо конфигурации из 12 ГБ GDDR6 на 192-битной шине памяти, более дешевая RTX 3060 получила 8 ГБ GDDR6 и 128-битную шину памяти. Это может стать узким местом при игре с высоким разрешением и настройках, и выбор варианта с 12 ГБ видеопамяти является гораздо предпочтительным в 2023 году.

Однако владельцы версии RTX 3060 с 8 ГБ могут это исправить. Оказывается, карту можно модифицировать обратно на 12 ГБ памяти, если это сделано профессионально и есть место для дополнительных чипов памяти.

Большинство карт RTX 3060 8 ГБ основаны на оригинальном дизайне печатной платы, на которой можно разместить до 8 модулей памяти. В RTX 3060 8 ГБ, выбранной для этого теста, было установлено только четыре модуля, что оставляет достаточно места для экспериментов.

Однако модификация не заканчивается заменой только самих чипов памяти. Карту нужно заставить поддерживать 192-битную шину памяти, заменой резисторов и заменой биоса с 12-гигабайтной модели.

До и после мода подопытная видеокарта тестировалась с помощью бенчмарка Unigine Superposition. Карта была настроена на 100% ограничение мощности и на ту же скорость вращения вентилятора, чтобы избежать любых потенциальных узких мест и убедиться в отсутствии расхождений между методологией тестирования. Модификация привела к повышению оценки на 22% в профиле 1080p Extreme.

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