На данный момент компания анонсировала три модели: Arc A750 TITAN, Arc A750 ORC и Arc A380 ELF

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В последние годы компания Sparkle полностью ушла с рынка дискретных графических ускорителей и полностью переключила свой бизнес на встраиваемые решения. Однако начиная с прошлого месяца, Sparkle начала восстанавливать свое присутствие в социальных сетях. Сегодня компания подтвердила, что стала официальным партнером Intel Arc AIC, и представляет свои первые карты на основе серии Arc Alchemist.

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Все три карты имеют одинаковую синюю цветовую схему и очень похожий дизайн. Модель TITAN оснащен системой охлаждения с тремя вентиляторами и имеет самую высокую тактовую частоту до 2300 МГц, в то время как модель Orc представляет собой двухвентиляторную конструкцию с частотой 2200 МГц. Обе карты относятся к серии Intel Arc A750 на базе графического процессора ACM-G10 с 28 ядрами Xe и предлагают 8 ГБ памяти стандарта GDDR6.

Небольшая модель ELF относится к линейке Arc A380 и не имеет заводского разгона. Эта карта оснащается всего 8 ядрам Xe и 6 ГБ памяти GDDR6. Помимо подтверждения основных характеристик, таких как частота или размер, нет никаких данных об энергопотреблении или нестандартном значении TDP к любой из моделей Sparkle Arc.

С сегодняшним запуском Sparkle присоединяется к компаниям Gunnir, Acer, ASRock, MSI и Gigabyte, которые в настоящее время являются единственными брендами, предлагающими графические карты Intel Arc.

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