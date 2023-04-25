Срок доступности и стоимость консоле ASUS сообщит 11 мая

Сегодня AMD выступила с заявлением о выпуске новой серии APU Ryzen Z1 для консолей следующего поколения.

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ASUS ROG Ally будет оснащена двумя типами APU Ryzen Z1, первой серией процессоров AMD на архитектуре Zen4, предназначенной для портативных игровых консолей. В ROG Ally будет либо Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами, либо Ryzen Z1 с 6 ядрами. Существует также значительная разница между обоими чипами с точки зрения графической мощности. Версия Extreme будет предлагать в три раза больше ядер графического процессора (12 CU на базе RDNA3), чем обычный вариант (4 CU).

На данный момент консоль ROG Ally является единственным известным продуктом с процессором такого типа. Сегодня AMD подтвердила, что ASUS объявит цены и доступность этого портативного игрового устройства через две с половиной недели, а точнее 11 мая.

Согласно измерениям AMD на предварительной версии консоли ROG Ally, устройство должно обеспечивать до 8,6 терафлопс вычислительной производительности FP32. Это более чем в два раза быстрее, чем APU Jaguar Polaris в PlayStation 4 Pro. Хотя консоль Sony имеет больше ядер (18 CU), но тактовая частота для архитектуры на основе GCN была только 911 МГц, что по сравнению с Ryzen Z1 почти в 3 раза медленнее.

Обычная версия Z1 не будет такой мощной, предлагая до 2,8 терафлопс, но все равно будет быстрее, чем оригинальная PlayStation 4 (1,84 терафлопс), однако, не следует забывать, что консоли уже 10 лет.

По словам Дона Валигроски, старшего менеджера по техническому маркетингу процессоров в AMD, серия Z1 является всего лишь ребрендингом Ryzen 7 7840U, хотя спецификации могут различаться. Ожидается, что портативная версия среди прочих отличий будет иметь индивидуальные значения мощности и напряжения.

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Ожидания от консоли довольно высоки, но, учитывая заявление AMD, есть надежда, что в будущем компания приложит больше усилий для разработки еще более мощных APU для таких продуктов. Стоит сказать, что в этом году рынок портативных консолей просто наводнится устройствами ASUS, AOKZOE, AYANEO и других компаний.