Для установки долгожданного хита от EA потребуется подключение к сети и скачивание игрового контента

Прогресс не стоит на месте. Это касается и игр, которые всё чаще выходят в цифровом виде, минуя физические носители. 2020 год стал знаковым в этом плане. Тогда цифровые загрузки впервые превысили продажи игр на физических носителях. Усиление этой тенденции неуклонно росло в течение последнего десятилетия, что делало победу цифры неизбежной. Стоит однако отметить, что обе формы распространения имеют свои преимущества и недостатки.

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Долгожданная игра Star Wars Jedi: Survivor выходит всего через несколько дней, так что розничные продавцы начинают получать диски с игрой. Изображения физической версии, появившиеся на выходных, показывают, что EA не включила всю игру на диск. На коробке Jedi: Survivor мелким шрифтом написано: «Требуется загрузка». Другими словами, эта физическая копия, вероятно, содержит только установщик, который загружает цифровую версию из Интернета.

Учитывая, что Survivor весит колоссальные 155 ГБ, которые не могут поместиться на одном диске, неудивительно, что EA решила сделать такой шаг. Для помещения всех этих данных на физический носитель потребуется шесть двухслойных DVD-дисков или четыре диска Blu-ray. Таким образом, выделение 155 ГБ на физическом носителе обойдется EA гораздо дороже, чем просто продажа игры.

С чисто практической точки зрения, зачем предлагать неполноценный физический диск, если игрокам проще загрузить цифровую версию? Конечно, есть контингент коллекционеров физических носителей, но есть те кто испытывает проблемы с качественным доступом в Интернет. EA, скорее всего, увидит много возмущений людей, которые купили или оформили предварительный заказ на физическую копию, думая, что она содержит всю игру. Эта практика становится все более распространенной по мере роста размеров игр.

Ранее покупка видеоигры означала получение полного и законченного продукта, в котором не было ошибок. Благодаря Интернету сегодняшним разработчикам даже не нужно выпускать полностью законченную игру, поскольку они могут исправлять её, загружая из Интернета. Очень похоже на то, что разработка сегодня сводится к тому, чтобы просто выпустить продукт, даже если он незакончен, и исправить его позже, как какой-нибудь Cyberpunk 2077. Даже если разработчику игр удается выпустить законченную и стабильную игру, большинство проектов по-прежнему получают расширения, косметические предметы и даже новых персонажей после запуска.

Тем не менее многие издатели продолжают продавать физические копии, и одним из основных преимуществ наличия диска с игрой является то, что никто не может лишить пользователя своей копии. В цифровых выпусках потребитель по большому счету владеет только названием игры и может лишиться её по совершенно различным причинам. Например, если Steam завтра по какой-либо причине исчезнет, большинство людей потеряют все свои игры, поскольку очень немногие люди хранят цифровые резервные копии каждой купленной игры. Хотя это также будет касаться любых физических носителей, которые полагаются на цифровую атентификацию для работы.

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