Такую информацию сообщил Игорь Валлоссек из Igor’sLAB, а сама выставка начнет свою работу 30 мая

NVIDIA еще не объявила партнерам о снятии эмбарго на RTX 4060 Ti. Есть информация, что на прошлой неделе NVIDIA провела несколько встреч с партнерами, которые ожидали обновлений о предстоящих видеокартах серии RTX 4060, но не узнали ничего нового. Это печальная перспектива для тех, кто ожидает графические карты среднего и начального уровня стоимостью менее 500 долларов, потому что ни AMD, ни NVIDIA пока не планируют выпуск графических карт, по крайней мере, официально.

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По неофициальной информации NVIDIA должна выпустить RTX 4060 Ti в следующем месяце, в то время как AMD потенциально может выпустить свой настольный графический процессор на базе Navi 33 в любой момент. Этот графический процессор начального уровня очень скоро появится в ноутбуках, но только на этой неделе вышел первый обзор, спустя более 4 месяцев с момента его анонса.

Теперь Igor’sLAB утверждает, что по крайней мере некоторые партнеры продемонстрируют Radeon RX 7600 на Computex. Если бы это было правдой, то AMD могла бы, наконец, выпустить доступный графический процессор на архитектуре RDNA3 в ближайшие два месяца, потому что в противном случае ни один партнер компании не осмелился бы продемонстрировать свои карты.

"Однако я могу подтвердить, что отдельные партнеры AMD покажут Radeon RX 7600 как готовый продукт на Computex, в то время как другие партнеры, использующие чипы AMD и NVIDIA, проявляют выжидательную сдержанность", — заявил Игорь Валлоссек из Igor’sLAB.

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На Computex AMD, как правило, каждый год выпускает множество устройств, но для мероприятия 2023 года компания еще не подтвердила какой-либо анонс своих новинок в прямом эфире или основное выступление. Напомню, что технологическая выставка в Тайбэе стартует 30 мая, но первое основное выступление состоится на день раньше с участием генерального директора и президента NVIDIA Дженсена Хуанга.