Кроме того её графическая производительность будет ограничена всего 256 потоковыми процессорами

В сети сегодня появилась новая запись базы данных Geekbench, которая подтверждает, что портативная игровая консоль ASUS ROG Ally получит два варианта с разными процессорами APU Ryzen Z1. Несмотря на то, что оба они являются гибридными процессорами AMD Phoenix с архитектурой ЦП Zen 4 и графическим процессором RDNA 3, чипы будут иметь немного разные характеристики. Мощная модель Ryzen Z1 Extreme получила 8 ядер и 16 потоков и 12 графических вычислительных блоков (CU), а младшая модель Ryzen Z1 получила только 6 ядер и 12 потоками с 4 графическими блоками RDNA 3.

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О гибридном процессоре Ryzen Z1 Extreme было достаточно подробно сказано вчера, и эта последняя утечка также подтверждает наличие двух разных версий портативной консоли ASUS ROG Ally, как сообщалось ранее. Запись в базе данных Geekbench также показывает небольшую разницу в тактовых частотах между этими двумя версиями APU Ryzen Z1. Простая модель будет работать на базовой частоте 3,2 ГГц и 4,9 ГГц в разгоне, в то время как Ryzen Z1 Extreme имеет базовую частоту 3,3 ГГц и разгоняется почти до 5,1 ГГц.

Модель Ryzen Z1, как указано на странице Geekbench будет иметь всего 256 потоковых процессоров, а Ryzen Z1 Extreme содержит 768 потоковых процессоров, что делает его значительно более мощным.

Напомню, что консоль ASUS ROG Ally будет иметь 7-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей с яркостью 500 нит, частотой обновления 120 Гц и временем отклика 7 мс. Помогать в работе APU Ryzen Z1 будут 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 в двухканальном режиме (по крайней мере, для версии Ryzen Z1 Extreme). Также устройство получит 512 ГБ твердотельный накопитель PCIe Gen 4 M.2-2230.

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На данный момент до сих пор нет точной даты запуска или намека на стоимость консоли, но ASUS заявила, что её портативный игровой девайс будет доступен по всему миру и может появиться раньше, чем планировалось.