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Планшет Xiaomi Pad 6 Pro показал рекорд по предзаказам в Китае
Это стало результатом отличных характеристик в сочетании с довольно доступной ценой
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 Xiaomi недавно провела крупное мероприятие по запуску смартфона Xiaomi 13 Ultra. На этом мероприятии компания также представила множество других устройств, включая новое поколение своей популярной линейки планшетов серии Xiaomi Pad 6. Сразу после анонса Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro стали доступны для предварительного заказа. Сегодня стало известно, что модель Pro установила новый предпродажный рекорд.

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 Новостью поделилось китайское издание Fast Technology News, в котором утверждается, что Xiaomi Pad 6 Pro побил рекорд предпродажной подготовки как на JD, так и на Tmall, двух основных платформах электронной коммерции в Китае. Прогнозируется, что в ближайшие дни планшет поставит новые предпродажные рекорды. Такие высокие показатели предварительных заказов можно объяснить впечатляющими техническими характеристиками и отличным соотношением цены и производительности нового планшета.

 За обладание Xiaomi Pad 6 Pro придется отдать от 2499 юаней (363 доллара) за базовую модель, однако в максимальной конфигурации стоимость планшеты возрастает до 3399 юаней (494 доллара). Что касается конфигурации памяти, то Pad 6 Pro поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем, а также имеет версию с 12 ГБ ОЗУ и аналогичным накопителем на 256 ГБ. Глядя на цены и конфигурации легко понять, почему планшет так привлекателен для многих.

 Xiaomi Pad 6 Pro может похвастаться 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2880 x 1800 пикселей и высокой частотой обновления до 144 Гц. Дисплей также поддерживает цветовую гамму P3, глубину цвета 10 бит, HDR10 и Dolby Vision. Одной из уникальных особенностей планшета является поддержка определения цветовой температуры окружающей среды, которое автоматически регулирует яркость экрана и цветовую температуру в зависимости от интенсивности окружающего освещения. Кроме того дисплей имеет сертификат TUV Rheinland по снижению уровня синего света на аппаратном уровне, что обеспечивает безопасность для зрения пользователей.

 За работу Pad 6 Pro отвечает мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, что позволяет решать на устройстве любые задачи. Планшет также имеет отличную основную камеру разрешением 50 МП и дополнительный датчик глубины резкости разрешением 2 МП. Фронтальная камера также не ударила в грязь лицом и получила датчик на 20 мегапикселей.

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 За автономность планшета отвечает аккумуляторная батарея емкостью 8600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, что позволяет зарядить планшет от 0 до 100% всего за 62 минуты. Pad 6 Pro поддерживает разблокировку по отпечатку пальца и по лицу, а также расширенную версию беспроводного интерфейса Wi-Fi 6. Устройство работает под управлением ОС MIUI Pad 14 на базе Android 13 с несколькими функциями экономии заряда батареи, включая режим глубокого сна, который позволяет планшету находиться в режиме ожидания до 48 дней.

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VermeeY
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h2o
23:07
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h2o
23:05
ну значит скоро хохлам пздц раз такие движения начались. хотят дембельский аккорд замутить.
Украина готова распродать государственные предприятия по низким ценам
-=metallist=-
23:05
А интересно их западные военные боевому гапаку обучают или и сами умеют?
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
kitava
23:01
Ну так у противника те же т55 переданные Словакией в количестве 55 штук готовятся.
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
Просто Хомяк
22:57
С чего такие выводы? Зарытый Т-55 — это по сути стационарная слабозащищённая цель, при этом у противника есть беспилотники и артиллерия.
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
Гоогле Гооглев
22:54
Нормально так, бабосики пилят
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
Гоогле Гооглев
22:53
А ты почему, не в лгбт войсках, а здесь шарахаешся?
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
Семен Горбунков
22:53
В атаку на 55 можно конечно , в крайнем случае , а вот в обороне , зарыв по башню , ему цены не будет .
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
dimchoos
22:49
Если полуостров, то окопали уже.
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