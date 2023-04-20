Хотя Asus еще не объявила цену и доступность своей первой портативной игровой консоли, об этом устройстве появилось множество утечек. Два дня назад в сети появилась информация, что Asus ROG Ally будет оснащен специально разработанным чипом AMD Ryzen Z1 Extreme, который представляет собой модифицированную версию Ryzen 7 7840U Phoenix. Новая утечка Geekbench подтверждает это предположение и проливает свет на его производительность.
реклама
Консоль Asus ROG Ally набрала 35498 баллов в тесте Geekbench OpenCL. Сверка результатов с базой данных Geekbench показывает, что устройство работает более или менее наравне с другими графическими процессорами Radeon 780M, входящими в состав процессоров AMD. Если судить по утечке, можно ожидать, что графическая производительность консоли будет чуть ниже GTX 1650 Max-Q. Это должно позволить значительно опередить Steam Deck и даже конкурентов с аналогичными характеристиками от GPD.
Geekbench также показывает тактовую частоту процессора Asus ROG Ally. Она установлена на уровне 5 ГГц, что невероятно для 15-ваттного чипа. С другой стороны, ему потребуется работать на полную мощность, чтобы запустить игры в разрешении FHD со скоростью 120 кадров в секунду. Будет интересно посмотреть, какие оптимизации провели AMD и Asus, чтобы выжать из карманного компьютера больше производительности. Geekbench также подтверждает, что Asus ROG Ally будет работать под управлением ОС Windows 11.