Это вызвано большими запасами карт нового и предыдущего поколени на складах

Nvidia является бесспорным лидером на рынке видеокарт и расширяет линейку своих продуктов, включая новую серию RTX 40. Недавно компания представила модель RTX 4070 среднего уровня. Однако многие пользователи по-прежнему сталкиваются с проблемами при поиске этих карт. Те, кто хочет купить новую карту, часто не могут найти её в магазинах или вынуждены значительно переплачивать за дефицитные модели. Похоже эта ситуация может быть преднамеренной, поскольку в сети появились сообщения говорится, что Nvidia воздерживается от увеличения производства RTX 40-й серии.

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Согласно недавнему сообщению ресурса DigiTimes, Nvidia может использовать стратегический подход со своими новейшими графическими процессорами серии GeForce RTX 40. Поставщики серверных услуг компании, Siliconware Precision Industries (SPIL) и King Yuan Electronics (KYEC) не заметили увеличения заказов на тестирование и упаковку новых графических процессоров. Это говорит о том, что Nvidia ждет, пока ее партнеры распродадут оставшиеся запасы GeForce RTX 30, прежде чем поставлять им графические чипы последнего поколения.

Несмотря на то, что Nvidia представила широкий спектр графических процессоров Ada Lovelace, включая AD102, AD103, AD104, AD106 и AD107, она не сообщала поставщикам OSAT о необходимости расширения производства для GeForce RTX 40. Компания ранее вносила предоплату TSMC за услуги по производству чипов в 2021-2022 годах и, вероятно, имеет запасы на складе пластин на основе техпроцесса N4. Тем не менее ему все еще необходимо резервировать мощности OSAT, прежде чем наращивать заказы для увеличения поставок.

Обычно продажи графических процессоров Nvidia своим партнерам имеют тенденцию к росту в третьем квартале. Однако, если отчет DigiTimes точен, Nvidia воздерживается от расширения тестирования и упаковки своих процессоров Ada Lovelace. Партнеры Nvidia уже начали поставки видеокарт GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080 и RTX 4090 для настольных ПК. Несмотря на то, что они входят в число лучших доступных видеокарт, по сообщениям, спрос на эти продукты не так высок, как хотелось бы Nvidia.

На рынке также представлено множество ноутбуков, оснащенных графическими картами GeForce RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090 для ноутбуков. Поскольку графические процессоры Ada Lovelace уже охватывают почти все сегменты рынка, ожидаемая популярность таких решений, как GeForce RTX 4070 и ожидаемая RTX 4060, предполагает, что Nvidia потребуется увеличить объем графических процессоров и услуг партнеров.

Nvidia и ее партнеры, возможно, имеют на складе достаточно графических процессоров RTX 30 и 40 серий, что избавляет от необходимости наращивать тестирование и сборку в преддверии предполагаемого запуска графических карт GeForce RTX 4050 и RTX 4060 в мае или июне. Хотя процедуры тестирования и сборки требуют времени, они не так длительны, как производство пластин, а это означает, что задержка заказа услуг OSAT на несколько недель вряд ли вызовет серьезные проблемы для рынка, особенно с учетом глобального низкого спроса на новые ПК.

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В связи с сообщениями о серьезном спаде продаж ПК и ноутбуков многие могут предпочесть оставаться на своих нынешних системах в условиях экономической неопределенности. Однако поскольку эта информация поступает из неофициального источника и не содержит подробностей, ее следует воспринимать только как слух, а не подтвержденный факт.