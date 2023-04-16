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Microsoft увеличила количество рекламы в Microsoft 365, OneDrive и меню «Пуск» в Windows 11
Это вызывает вполне правомерное негодование пользователей, опасающихся за конфиденциальность своих данных и производительность системы
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 Microsoft экспериментирует с добавлением дополнительных «значков» в меню «Пуск» Windows 11, что было встречено со скептицизмом со стороны пользователей, которые рассматривают их как скрытую рекламу.

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 Намерение компании, связанное со значками, состоит в том, чтобы уведомить пользователей об определенных действиях, которые они должны предпринять. Пользователи обеспокоены тем, что эти значки появляются в действии меню «Пуск», где расположены кнопки выключения и другие.

 Эксперимент Microsoft со значком в меню «Пуск» является частью их усилий, направленных на то, чтобы подчеркнуть преимущества входа с помощью учетной записи Microsoft (MSA) для пользователей с локальными учетными записями. Компания запросила отзывы пользователей, которые столкнулись с этими значками в меню «Пуск».

 В дополнение к значку в меню «Пуск» Microsoft также представляет рекомендации по регистрации в Microsoft 365 вместе с OneDrive. Этот шаг еще больше усилил опасения среди пользователей из-за увеличения количества рекламы в операционной системе.

 Интеграция рекламы в Windows 11 может негативно сказаться на работе пользователя по нескольким причинам. Во-первых, наличие рекламы в меню «Пуск» может восприниматься как навязчивое, поскольку пользователи ассоциируют это пространство с важными функциями, а не с рекламными материалами. Во-вторых, включение рекламы потенциально может замедлить работу операционной системы и потреблять ценные системные ресурсы особенно не в слишком мощных сборках.

 Наконец, акцент на рекламе может заставить пользователей усомниться в приверженности Microsoft конфиденциальности, что может негативно сказаться на репутации компании.

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 Потенциальное негативное влияние на взаимодействие с пользователем и производительность системы требует от Microsoft тщательного изучения отзывов пользователей и достижения баланса между продвижением своих услуг и поддержанием лояльного отношения к операционной системе.

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#microsoft #windows #windows 11 #windows11 #microsoft 365
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