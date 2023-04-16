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Апрельское обновление Windows 11 вызывает проблемы с панелью задач
Кроме того обновление Windows 11 приводит ко множеству других мелких ошибок, а также невозможности завершить процесс обновления у некоторых пользователей
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 Очередное обновление Windows 11 KB5025239 не обошлось без ошибок. Новый баг влияет на функцию автоматического скрытия панели задач. Кроме того накопительное обновление сломало панель задач для некоторых пользователей, но это не является распространенным явлением.

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 Итак, пользователи Windows 11 сообщают, что обновление операционной системы от апреля 2023 года повлияло на функциональность автоматического скрытия панели задач. Windows 11 позволяет автоматически скрывать панель задач как на настольных компьютерах, так и на планшетах.

 Доступ к этой опции можно получить через страницу «Панель задач» в настройках Windows в разделе «Поведение панели задач». Когда панель задач скрыта, она не отображается на рабочем столе или при использовании приложений. Пользователь может просмотреть панель задач, наведя указатель мыши на нижний край экрана или коснувшись его.

 После обновления некоторые утверждают, что функция автоматического скрытия панели задач менее эффективна, чаще остается видимой и зависает. Хотя это вызвало некоторые неудобства, проблема остается индивидуальной. Это означает, что проблемы с панелью задач возникают только у некоторых пользователей.

 Стоит отметить, что Microsoft уже признала наличие подобной проблемы. В документе поддержки Microsoft отметила, что установка обновления Windows 11 за апрель 2023 года или более поздней версии может привести к проблемам с некоторыми функциями, такими как File Explorer или explorer.exe. Explorer.exe напрямую влияет на панель задач.

 Ошибка появляется при использовании сторонних приложений для настройки пользовательского интерфейса, таких как ExplorerPatcher и StartAllBack. Эти приложения часто разблокируют отключенные функции в ОС и могут вызывать ошибки в explorer.exe.

 Однако по мнению портала Windows Latest проблема автоматического скрытия панели задач и стороннего приложения для настройки пользовательского интерфейса, вероятно, представляют собой две разные проблемы. Пользователь может проверить это, установив последнюю версию этих приложений или просто удалив их из системы, а затем проверив работу панели задач.

 Накопительное обновление за апрель не выглядит стабильным, и пользователи столкнулись со многими проблемами, включая проблемы с защитой локального администратора безопасности (LSA), исчезновение значков на рабочем столе и многими другими.

 В некоторых случаях пользователи сообщали, что обновление зависало на 5% завершения в течение нескольких часов, и постоянно повторялось сообщение: «Идет обновление. Пожалуйста, не выключайте компьютер». Другой пользователь заявил, что его компьютер завис на экране загрузки, отображающем анимацию вращающегося круга. Несмотря на то, что ПК оставался в таком состоянии на ночь, проблема сохранялась.

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 Хотя Microsoft постоянно работает над улучшением процесса обновления, это ещё раз подчеркивает важность тщательного тестирования перед публичным выпуском патчей.

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