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Half Life 2 получила поддержку трассировки пути благодаря NVIDIA RTX Remix
Благодаря моддеру Игорю Здровичу игра получила обновление визуальной составляющей, что заставит многих игроков со стажем вспомнить молодость и снова пройти одну из лучших игр всех времён
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 Разработкой мода HL2RTX занимается моддер Игорь Здрович. Этот мод является классической игрой Half Life 2 от Valve и добавляет трассировку пути благодаря программному обеспечению NVIDIA.

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 Первая демонстрация мода была представлена еще до того, как NVIDIA объявила, что RTX Remix получит открытый исходный код. Моддер использует бинарный файл Portal RTX Remix для достижения этих результатов. Можно ожидать, что теперь, когда исходный код открыт для всех моддеров и разработчиков игр, результаты в будущем будут еще более впечатляющими.

 RTX Remix — это платформа для модификации программного обеспечения для игр со старыми API: DirectX 9 и DirectX 8. Он добавляет все графические технологии и визуальные эффекты нового поколения в игры, которые в противном случае никогда не выглядели бы так великолепно. Это упрощает процесс улучшения игры с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта. Разработчики и моддеры могут переделывать старые игры, добавляя текстуры более высокого качества, новую систему освещения или добавляя технологии трассировки лучей и повышения разрешения с помощью такой технологии, как, например, DLSS.

 Half Life 2 очень старая игра, которой в следующем году исполняется 20 лет. В наши дни она может работать на любом компьютере, включая системы со встроенной в процессоры графикой. С модом RTX в игре теперь работает трассировка пути, которая является самой ресурсоемкой технологией, доступной в играх. Моддер не раскрывает, насколько сложна технология в игре, но приведенное здесь видео показывает довольно плавный игровой процесс в разрешении 1080p.

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 К сожалению, ссылки на скачивание мода пока нет, но ждать рабочей игры всего через 2 дня после выхода RTX Remix в открытый доступ, наверное, было бы глупо.

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