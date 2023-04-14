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AMD выпустила профессиональные видеокарты Radeon Pro W7900 и Pro W7800
Профессиональные графические карты Radeon Pro W7900 и Pro W7800 на архитектуре RDNA3 получат 48 ГБ и 32 ГБ соответственно
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 Профессиональные графические ускорители AMD на архитектуре RDNA3 включают Radeon Pro W7900 на базе полноценного чипа Navi 31, а также модель W7800, которая является первым графическим ускорителем на базе чипа Navi 32. AMD выпускает эти карты по довольно агрессивной цене по сравнению с аналогичными решениями от Nvidia.

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 Как и игровой флагман Radeon RX 7900 XTX, новый Pro W7900 имеет 96 CU с 384-битной шиной видеопамяти. Однако профессиональная видеокарта комплектуется 48 ГБ видеопамяти GDDR6 ECC. Пиковая одинарная точность FP32 оценивается в 61 TFLOPS, что значительно ниже по сравнению с флагманским профессиональным графическим ускорителем Nvidia RTX 6000 Ada, который имеет показатель в 91 TFLOPS. Тем не менее карта AMD на 50% дешевле и стоит 3999 долларов.

 Для профессионалов, которые ищут более экономичное решение, AMD предлагает карту Pro W7800 по рекомендованной розничной цене 2499 долларов. Эта модель имеет 70 CU и 32 ГБ видеопамяти GDDR6 ECC. Интересно, что шина памяти имеет разрядность 256-бит, это не то сколько имеют чипы Navi 31, поэтому можно рассматривать здесь первую реализацию чипа Navi 32. Тем не менее это может быть специальный чип, поскольку Navi 32 имеет только 60 CU. Pro W7800 имеет пиковую вычислительную производительность 45 TFLOPS.

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 Несмотря на то, что вычислительная производительность не соответствует решениям Nvidia, у профессиональных карт RDNA3 все еще есть несколько козырей в рукаве, в том числе немного более низкий TGP, 4 порта DisplayPort 2.1 с пропускной способностью 80 Гбит/с каждый и более низкую стоимость. AMD также акцентирует возможности кодирования/декодирования AV1 в режиме 8K60.

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