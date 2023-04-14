Новые процессоры Intel Grand Ridge и Sierra Forest получат до 144 ядер и будут изготавливаться по техпроцессу Intel 3

Программное обеспечение Intel PerfMon получило поддержку еще не анонсированных процессоров под кодовыми названиями Grand Ridge и Sierra Forest и раскрыло некоторые дополнительные сведения об этих процессорах. Кроме того PerfMon получил поддержку процессоров Intel Granite Rapids, что свидетельствует о продолжении разработки этих процессоров.

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Как выясняется, 144-ядерные процессоры Sierra Forest и Grand Ridge будут оснащены энергоэффективными ядрами Intel нового поколения на основе микроархитектуры Crestmont, что еще больше повысит производительность и набор функций ядер Atom. Эта же технология будет использована для процессоров Meteor Lake компании, хотя данные процессоры будут нацелены на совершенно другой сегмент рынка.

Intel Sierra Forest, конечно же, являются первыми процессорами Xeon компании, основанным на энергоэффективных ядрах, которые будут использовать до 144 ядер Crestmont и производиться по технологическому процессу Intel 3. Система на чипе будет иметь тот же сокет LGA7529, что и процессор Granite Rapids с высокопроизводительными ядрами Redwood, но будет ориентирована в первую очередь на облачные приложения, которым требуется большое количество ядер и энергоэффективность, а не однопоточная производительность.

Что касается процессоров Grand Ridge, то тут не все так просто. Судя по кодовому названию, они придут на смену Snow Ridge, специализированным чипам Intel Atom для рынка связи. Первые подробности о процессоре Grand Ridge появились три года назад и показали, что чип действительно предназначен для специализированных приложений, поэтому он будет обладать встроенными сетевыми возможностями и возможностями ввода-вывода, а также ускорителем Intel QuickAssist Technology (QAT).

Одна интересная особенность Grand Ridge заключается в том, что они будут поддерживать такие инструкции, как AVX-NE-CONVERT, преобразующие данные BF16 в FP32, FP16 в FP32 и из чисел с плавающей запятой одинарной точности в BF16, и AVX-VNNI-INT8, являющуюся вариантом INT8 инструкций AVX-VNNI, присутствующих в Golden Cove. Обе инструкции предназначены для расширения возможностей глубокого обучения процессоров Intel и сделают продукты на базе Crestmont более конкурентоспособными для периферийных приложений.

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Что касается слухов о Grand Ridge от 2020 года, то следует отметить, что тогда он должен был производиться на 7-нанометровом техпроцессе Intel (HLL+). Теперь компания не только переименовала свои техпроцессы, но и ускорила их развертывание. Поэтому вполне вероятно, что Grand Ridge теперь будет производиться по технологии Intel 3.