GeForce RTX 4070 поступит в продажу завтра по цене 599 долларов

Компания NVIDIA анонсировала GeForce RTX 4070 за день до того, как видеокарта на базе графического процессора AD104 поступит в продажу. Как и ожидалось, GeForce RTX 4070 будет значительно дешевле старшей версии GeForce RTX 4070 Ti и предложит ощутимый прирост производительности по сравнению с картами предыдущего поколения GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3070 Ti. NVIDIA также сравнила уровень производительности GeForce RTX 4070 с GeForce RTX 3080.

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Однако во многом этот прирост производительности объясняется возможностями новейшей версии технологии DLSS 3. По данным NVIDIA GeForce RTX 4070 будет в 2,6 раза быстрее, чем GeForce RTX 2070 SUPER с DLSS 3, или в 1,4 раза быстрее, чем GeForce RTX 3080. Кроме того NVIDIA продвигает GeForce RTX 4070 делает акцент на увеличенный на 2 ГБ объем видеопамяти, чем GeForce RTX 3080, а также более быстрый тип памяти GDDR6X.

Первоначальные обзоры от ComputerBase и Gamers Nexus показывают, что GeForce RTX 4070 на 20-30 процентов быстрее своего прямого предшественника и на процент отстает от GeForce RTX 3080. Кроме того, GeForce RTX 4070 отстает от GeForce RTX 4070 Ti примерно на 20%, несмотря на более низкую на 200 долларов стоимость.

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Напомню, что GeForce RTX 4070 использует урезанную версию графического процессора AD104 с 5888 ядрами CUDA. Соответственно, новая видеокарта NVIDIA имеет на 23,3% меньше ядер CUDA, чем GeForce RTX 4070 Ti. NVIDIA также снизила уровень TGP до 200 Вт, но GeForce RTX 4070 сохранила ту же пропускную способность памяти, что и старшая версия Ti. Собственные видеокарты Founders Edition от NVIDIA и модели ее партнеров начнут продавать GeForce RTX 4070 завтра, 13 апреля по цене 599 долларов США.