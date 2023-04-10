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NVIDIA представила официальный слайд с производительностью RTX 4070
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 Всего за несколько дней до официального выхода, запланированного на 13 апреля, в сети появились первая официальная информация о производительности грядущей видеокарты RTX 4070. Как и ожидалось, NVIDIA продемонстрировала сравнительную производительность в режиме DLSS 3 и Frame Generation с моделями предыдущего поколения: RTX 3080, RTX 3070 Ti и RTX 3070.

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 По данным NVIDIA, GeForce RTX 4070 предназначена для игры в разрешении 1440p со скоростью более 100 кадров в секунду со включенной трассировкой лучей и DLSS 3. NVIDIA не раскрывала каких-либо показателей производительности без технологии DLSS 3, но, по более ранним слухам, RTX 4070 имеет примерно ту же производительность, что и RTX 3080. С активированным DLSS 3 и, по данным NVIDIA, RTX 4070 в 1,4, 1,7 и 1,8 раз быстрее, по сравнению с вышеупомянутыми видеокартами серии RTX 30.

  У NVIDIA есть довольно приличный список игр с генерацией кадров и без нее, показывающий, что RTX 4070, как и ожидалось, намного опережает RTX 3070 Ti и RTX 2070 Super. NVIDIA отметила, что RTX 3080 была запущена по цене 699 долларов, а RTX 3070 Ti — по 599 долларов, что должно быть рекомендованной розничной ценой гораздо более производительной RTX 4070.

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 Как было подробно сказано ранее, GeForce RTX 4070 должна быть примерно на 15 процентов медленнее, чем RTX 4070 Ti в играх, причем разрыв сокращается при более высоких разрешениях. Конечно, речь идет о режимах со включенными DLSS 2 и DLSS 3, поэтому следует дождаться появления независимых обзоров, чтобы получить более полное представление о фактической производительности, производительности на ватт и производительности на доллар. Слайд от Nvidia также подтверждает, что GeForce RTX 4070 будет доступна 13 апреля по цене 599 долларов.

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