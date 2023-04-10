Как обычно подобные графики сильно отличаются от результатов независимых тестов, поэтому для полной картины необходимо дождаться снятия эмбарго на обзоры

Всего за несколько дней до официального выхода, запланированного на 13 апреля, в сети появились первая официальная информация о производительности грядущей видеокарты RTX 4070. Как и ожидалось, NVIDIA продемонстрировала сравнительную производительность в режиме DLSS 3 и Frame Generation с моделями предыдущего поколения: RTX 3080, RTX 3070 Ti и RTX 3070.

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По данным NVIDIA, GeForce RTX 4070 предназначена для игры в разрешении 1440p со скоростью более 100 кадров в секунду со включенной трассировкой лучей и DLSS 3. NVIDIA не раскрывала каких-либо показателей производительности без технологии DLSS 3, но, по более ранним слухам, RTX 4070 имеет примерно ту же производительность, что и RTX 3080. С активированным DLSS 3 и, по данным NVIDIA, RTX 4070 в 1,4, 1,7 и 1,8 раз быстрее, по сравнению с вышеупомянутыми видеокартами серии RTX 30.

У NVIDIA есть довольно приличный список игр с генерацией кадров и без нее, показывающий, что RTX 4070, как и ожидалось, намного опережает RTX 3070 Ti и RTX 2070 Super. NVIDIA отметила, что RTX 3080 была запущена по цене 699 долларов, а RTX 3070 Ti — по 599 долларов, что должно быть рекомендованной розничной ценой гораздо более производительной RTX 4070.

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Как было подробно сказано ранее, GeForce RTX 4070 должна быть примерно на 15 процентов медленнее, чем RTX 4070 Ti в играх, причем разрыв сокращается при более высоких разрешениях. Конечно, речь идет о режимах со включенными DLSS 2 и DLSS 3, поэтому следует дождаться появления независимых обзоров, чтобы получить более полное представление о фактической производительности, производительности на ватт и производительности на доллар. Слайд от Nvidia также подтверждает, что GeForce RTX 4070 будет доступна 13 апреля по цене 599 долларов.