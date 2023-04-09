Грядущая новинка имеет традиционный дизайн карт линейки Founders Edition с двумя вентиляторами и занимает два слота в системе

Как известно видеокарта RTX 4070 Ti не получила версию Founders Edition, чтобы рынок наполнился большим количеством моделей с нестандартным дизайном, но, похоже, с RTX 4070 Nvidia применила другой подход. Компания разослала образцы RTX 4070 Founders Edition для обзоров, явно предполагая, что такие карты тоже будут продаваться.

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Новая карта Founders Edition выглядит так, как в ранних утечках. Карта получила двухслотовый дизайн и она, без сомнения, намного меньше, чем RTX 4080 Founders Edition. Размеры должны быть аналогичны, если не идентичны RTX 3070 Founders Edition. Несмотря на небольшой размер, NVIDIA оснастила видеокарту 16-контактным разъемом питания, в то время как большое количество нестандартных дизайнов будет использовать вместо него 8-контактный разъем питания.

V-образная печатная плата RTX 4070 имеет маленькую длину, а это означает, что второй осевой вентилятор, расположенный на другой стороне карты, полностью открыт с обеих сторон и прокачивает воздух насквозь. RTX 4070, без сомнения, является долгожданным изменением в линейке Ada Lovelace для настольных ПК. Наконец Nvidia выпустила карту, которая подходит для множества систем с адаптерами питания или без них. Геймеры смогут подключать монитор через один разъем порт HDMI 2.1 или любой из трех разъемов DisplayPort 1.4.

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NVIDIA собирается выпустить свой графический ускоритель RTX 4070 13 апреля. Теперь подтверждена стоимость карты на уровне 599 долларов, что, вероятно, также соответствует цене версии Founders Edition.