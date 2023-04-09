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В сеть попало реальное изображение Poco F5 Pro
Судя по фотографии новый флагман бренда является переименованным китайским смартфоном Redmi K60
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 Ожидается, что Xiaomi выпустит свою новую долгожданную серию флагманских смартфонов Poco F5 к концу этого месяца, и в сети появилась новая утечка, демонстрирующая дизайн грядущего Poco F5 Pro.

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 В попавшем на страницы Интернета снимке демонстрирует дизайн задней части Poco F5 Pro в варианте белого цвета. Реальное изображение Poco F5 Pro явно очень похоже на смартфон Redmi K60, который поступил в продажу в Китае в январе этого года, с его большим прямоугольным островком камеры в левом верхнем углу задней части корпуса смартфона, включающем три объектива.

 Размеры и глянцевая задняя панель также схожи, поэтому кажется, что Poco F5 Pro будет переименованным Redmi K60 для глобального рынка.

 Что касается характеристик, то Poco F5 Pro станет первым устройством Poco с функцией беспроводной зарядки, с массивной батареей емкостью 5500 мАч, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и быстрой беспроводной зарядки мощностью 30 Вт. За работу Poco F5 Pro будет отвечать флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm.

 Что касается дисплея, Poco F5 Pro имеет 6,67-дюймовую AMOLED-панель с пиковой яркостью 1400 нит, 68,7 миллиардами цветов, поддержкой цветовой гаммы DCI P3 и высокочастотным затемнением PWM 1920 Гц. Устройство также будет оснащено сканером отпечатков пальцев под экраном.

 Камеры Poco F5 Pro будут включать тот же основной датчик Omnivision OV64B с оптической стабилизацией, что и прошлогодний Poco F4, наряду с тем же сверхширокоугольным объективом на 8 МП и макрообъективом на 2 МП.

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 Помимо Poco F5 Pro, ожидается, что обычный Poco F5 (переименованный Redmi Note 12 Turbo) будет также выпущен в апреле.

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