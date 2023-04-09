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Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus и его 200-мегапиксельная камера провалили тесты DxOMarks
Смартфон занял только 74 место в списке, уступив камерам с намного меньшим количеством пикселей
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 Redmi Note 12 Pro Plus наконец-то появился в Европе наряду с несколькими другими смартфонами серии Redmi Note 12. Модель Pro Plus является самой интересной из всех, с конкурентоспособной ценой, учитывая быструю зарядку на 120 Вт, быстрый AMOLED-дисплей и основную камеру разрешением 200 МП. Однако анализ камер DxOMark показывает, что большие числа в характеристиках не означают хороших результатов, по крайней мере, когда речь идет о камерах.

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 В то время как скорость быстрой зарядки мощностью 120 Вт и дисплей с частотой 120 Гц не подлежат сомнению, его основная камера на 200 МП выглядит не так убедительно. С общим рейтингом 113 баллов Redmi Note 12 Pro Plus занимает только 74-е место в общем списке лидеров DxOMarks. Другими словами, устройство с 200-мегапиксельной камерой уступает iPhone 11, который использует 12-мегапиксельную и 1/2,55-дюймовую основную камеру. Nothing Phone (1) и Xiaomi 12T также снимают лучше, несмотря на то, что у него технически худшие датчики камеры, по крайней мере, с точки зрения количества мегапикселей.

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 Redmi Note 12 Pro Plus хорошо работает при дневном свете, при этом ему удается обеспечить хороший динамический диапазон и баланс белого даже в условиях низкой освещенности. Кроме того его автоматическая экспозиция хорошо работает в обоих условиях. Тем не менее DxOMark обнаружил проблемы с ореолом, цветом и артефактами, а медленная автофокусировка также снизила итоговую оценку. К сожалению, видео в формате 4K тоже страдает из-за потери мелких деталей и чрезмерной резкости изображения. 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с апертурой f/2.2 также не является чем-то особенным, а отсутствие специального телеобъектива не позволяет делать снимки с увеличением. Таким образом качество камер не является сильной стороной Redmi Note 12 Pro Plus, несмотря на впечатляющие цифры в официальных спецификациях.

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