Как и предполагалось, RTX 4070 будет иметь 5888 ядер CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6X на 192-битной шине

Хотя на данный момент характеристики RTX 4070 уже ни для кого не являются секретом, теперь появилось доказательство реального существования RTX 4070. Как сообщалось ранее, RTX 4070 поступит в продажу на следующей неделе, 13 апреля, но обозреватели смогут поделиться своими первоначальными результатами тестирования на день раньше.

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Данные подтверждают, что RTX 4070 будет иметь 5888 ядер CUDA, 184 текстурных блока и 64 модуля растеризации. При этом RTX 4070 будет иметь не только меньше ROP, чем RTX 4070 Ti (80), но и меньший кэш L2 (48 МБ против 36 МБ).

Спецификации памяти NVIDIA RTX 4070 теперь подтверждены и включают 12 ГБ GDDR6X на 192-битной шине памяти. Тактовая частота памяти составляет 1313 МГц, что соответствует эффективной скорости 21 Гбит/с. В данном тестировании карта работала в режиме PCIe x16 3.0, но, конечно, новая RTX 4070 также поддерживает PCIe Gen4.

Что касается тактовой частоты графического процессора, то базовая тактовая частота составляет 1920 МГц, что было показано в ранних утечках еще пару месяцев назад. Единственным отличием этой пользовательской модели от Zotac является тактовая частота в разгоне, составляющая 2535 МГц. Это на 60 МГц превышает эталонный показатель в 2475 МГц.

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NVIDIA недавно подтвердила, что выпустит графический процессор RTX 4070, показав его на графике для одной из игр с поддержкой Reflex. Компания сравнила грядущую RTX 4070 с картами предыдущих поколений серии XX60 отметив значительное снижение задержек в сетевых играх.