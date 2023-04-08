Смартфоны уже поступают на склады магазинов

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Xiaomi 13 Ultra станет четвертой моделью в серии Xiaomi 13 для большинства рынков. Напомню, что Xiaomi также предлагает CIVI 2 как Xiaomi 13 Lite за пределами своего внутреннего рынка, несмотря на отсутствие сходства между ним и Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro.

реклама

Xiaomi 13 Ultra уже появился в базе данных TÜV Rheinland, что является верным признаком его скорого европейского выпуска. По словам Кацпера Скшипека, Xiaomi будет продавать Xiaomi 13 Ultra в Китае, Европе, России и на Тайване, а также в других странах, которые она включает в свою глобальную сеть. Ожидается, что Xiaomi 13 Ultra не появится в Индии, Индонезии или Турции, а выпуск в Японии также маловероятен.

Между тем, фотография партии смартфонов Xiaomi 13 Ultra уже была замечена на Weibo. Хотя на изображении ниже показано устройство с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, Xiaomi, вероятно, будет предлагать как минимум модель с 512 ГБ памяти, как Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12S Ultra и Mi 11 Ultra. В настоящее время ожидается, что Xiaomi 13 Ultra те же базовые характеристики, что и Xiaomi 13 Pro.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Тем не менее по слухам, Xiaomi 13 Ultra должен иметь 50-мегапиксельную камеру с 5-кратным оптическим увеличением на основе датчика Sony IMX858. Кроме того датчик Sony IMX989 будет использован в основной камере аналогично, как в Xiaomi 12S Ultra и Xiaomi 13 Pro.