Снимок сделан в инфракрасном диапазоне и показывает северный полюс планеты

В прошлом году космический телескоп Джеймса Уэбба передал на землю великолепную фотографию планеты-гиганта Нептуна. Теперь похоже очередь дошла до его соседа и не менее интересного объекта Солнечной системы - планеты Уран.

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Данный газовый гигант уникален тем, что вращается практически лежа на боку, имея наклон оси 97,77 градуса, что приводит к непохожим на остальные планеты нашей Солнечной системы сезонным изменениям. Год на Уране, то есть время его полного оборота вокруг Солнца, длится 84 земных года, и за это время каждый полюс повернут к нашей звезде около 42 лет, за которым следует 42 года кромешной темноты.

Напомню, что Уран был открыт астрономом Уильямом Гершелем в далеком 1781 году. Уран является одной из четырех планет Солнечной системы, обладающих системой колец наряду с Сатурном, Юпитером и Нептуном.

Новое изображение Урана, сделанное космическим телескопом Джеймс Уэбб, было получено с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона обсерватории (NIRCam) с 12-минутной выдержкой и двумя фильтрами на 1,4 и 3,0 микрона. На увеличенном изображении можно увидеть 11 из 13 известных колец планеты, а также ее обращенную к солнцу полярную шапку и облака в атмосфере планеты.

Более широкий вид выделяет шесть из 27 известных спутников Урана; остальные слишком маленькие и тусклые, чтобы их можно было увидеть всего за 12 минут экспозиции. Будущие наблюдения Уэбба с более длительным временем экспозиции должны привлечь внимание к дополнительным деталям.

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Первые детальные снимки планеты передал на Землю зонд Вояджер-2, достигший окрестностей Урана в 1986 году. Аппарат передал множество ценной информации и изображения, что помогло астрономам открыть 11 новых спутников и систему колец.