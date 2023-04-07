Стоит, однако, иметь в виду, что прогнозы могут вовсе не соответствовать реальности

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Джим Келлер, главный исполнительный директор Tenstorrent, поделился прогнозами компании по производительности процессоров на основе собственного процессорного ядра Ascalon по сравнению с конкурентами, включая AMD Zen 5, Amazon Graviton 3 и Nvidia Grace. Предполагается, что Ascalon от Tenstorrent обеспечит лидирующую на рынке целочисленную производительность на ватт, но большое внимание привлекло ожидание Tenstorrent, что AMD Zen 5 станет чемпионом по производительности в чистой целочисленной пропускной способности. Фактически, Келлер прогнозирует, что AMD Zen 5 будет на 30% быстрее, чем Zen 4 текущего поколения, в целочисленных рабочих нагрузках.

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Джим Келлер поделился прогнозами компании по производительности ядра Ascalon RISC-V собственной разработки с 8 ядрами по сравнению с потенциальными конкурентами в тесте SPEC CPU 2017 INT Rate, который измеряет целочисленную производительность. Компания ожидает, что Ascalon 1.9 SPEC2K17INT/GHz наберет 7,03 балла, а Ascalon 2.2 SPEC2K17INT/GHz — 8,14 балла.

Ожидания Tenstorrent в отношении производительности собственных процессоров были раскрыты на мероприятии Nerds Talking to Nerds About RISC-V в Индии.

Согласно прогнозам ядро процессора Tenstorrent уверенно опережает Intel Sapphire Rapids (7,45 балла), Nvidia Grace (7,44 балла) и AMD Zen 4 (6,80 балла). Тем не менее AMD Zen 5, по прогнозам, наберет 8,84 балла, что сделает его абсолютным чемпионом по целочисленной производительности в 2024–2025 годах.

Но есть одна загвоздка - данные о производительности являются только прогнозами, а не реальными или даже смоделированными тестами.

По очевидным причинам наибольшее внимание привлекла производительность AMD Zen 5, хотя маловероятно, что этот прогноз является абсолютно точным. Но, возможно, более важно то, что Tenstorrent ожидает работу AMD Zen 5 на частоте около 4 ГГц и иметь TDP 250 Вт, в отличие от Ascalon, работающего на частоте около 3,8 ГГц при TDP примерно 200 Вт.

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Если принять во внимание энергопотребление, похоже, что процессоры, основанные на микроархитектуре Ascalon от Tenstorrent, действительно будут предлагать лучшую целочисленную производительность на ватт.