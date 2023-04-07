Об этом свидетельствует утечка из базы данных CompuBench

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В профессиональной линейке Intel Arc в настоящее время представлены три модели: A40, A30 и A40M. Все они основаны на одном и том же графическом процессоре ACM-G11 с 8 ядрами Xe. Что у них общего, так это отсутствие в свободной продаже, поскольку графические карты Intel для рабочих станций предлагаются только через OEM-партнеров.

реклама

Развертывание серии Arc PRO выглядит довольно невзрачно, и пройдет очень много времени, прежде чем Intel будет готова конкурировать с профессиональными моделями AMD Radeon Pro и NVIDIA RTX. Однако похоже, что в разработке находится еще одна графическая карта под названием Arc Pro A60M.

В отличие от существующих моделей Arc Pro, в ней будет вдвое больше ядер (16 Xe-ядер или 256 Xe Engines/Execution Units). Это означает, что GPU представляет собой либо урезанный ACM-G10, либо ACM-G12.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

И настольный вариант A60, и мобильный вариант A60, как и ожидалось, в два раза быстрее графических карт A50/40. Согласно базе данных CompuBench, Arc Pro A60 имеет максимальную тактовую частоту 2450 МГц и не сообщает объем памяти для этих моделей, но можно предположить, что он составляет 8 ГБ GDDR6 на 128-битном интерфейсе.