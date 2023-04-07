В профессиональной линейке Intel Arc в настоящее время представлены три модели: A40, A30 и A40M. Все они основаны на одном и том же графическом процессоре ACM-G11 с 8 ядрами Xe. Что у них общего, так это отсутствие в свободной продаже, поскольку графические карты Intel для рабочих станций предлагаются только через OEM-партнеров.
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Развертывание серии Arc PRO выглядит довольно невзрачно, и пройдет очень много времени, прежде чем Intel будет готова конкурировать с профессиональными моделями AMD Radeon Pro и NVIDIA RTX. Однако похоже, что в разработке находится еще одна графическая карта под названием Arc Pro A60M.
В отличие от существующих моделей Arc Pro, в ней будет вдвое больше ядер (16 Xe-ядер или 256 Xe Engines/Execution Units). Это означает, что GPU представляет собой либо урезанный ACM-G10, либо ACM-G12.
И настольный вариант A60, и мобильный вариант A60, как и ожидалось, в два раза быстрее графических карт A50/40. Согласно базе данных CompuBench, Arc Pro A60 имеет максимальную тактовую частоту 2450 МГц и не сообщает объем памяти для этих моделей, но можно предположить, что он составляет 8 ГБ GDDR6 на 128-битном интерфейсе.