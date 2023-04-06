Это станет возможным благодаря обновленным потоковым мультипроцессорам, тактовой частоте более 3 ГГц и новому типу памяти

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В декабре 2022 года появилось сообщение, что NVIDIA якобы тестирует экспериментальные прототипы RTX 50 «Blackwell». Информация поступила от канала RedGamingTech, который также предположил, что графические процессоры RTX 50 будут оснащены модулями MCM и будут использовать новый дизайн потокового мультипроцессора (SM). Теперь RedGamingTech поделился дополнительной информацией о будущем сопернике RDNA 4 в новом видео.

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Потребительские графические процессоры GeForce RTX 50 будут использовать монолитный кристалл, в то время как высокопроизводительные серверные модели могут использовать дизайн MCM. RedGamingTech утверждает, что, согласно одному из его источников, NVIDIA уверена в выгодной конкуренции с RDNA 4 с традиционным монолитным кристаллом. Таким образом графические процессоры RTX 50, такие как GB102, и варианты с меньшим энергопотреблением, будут монолитными, в то время как серверные чипы, такие как GB100, будут использовать MCM.

RedGamingTech также заявил, что серия RTX 50 будет основана на 3-нм техпроцессе TSMC, который якобы был адаптирован для Nvidia. Новая архитектура получит серьезные, включая обновленные SM с новой структурой и гиперскоростной шиной между SM, передовую технологию шумоподавления, а также повышенное внимание к производительности трассировки лучей и трассировки пути.

Кроме того RedGamingTech утверждает, что графические процессоры RTX 50 Blackwell будут оснащаться памятью GDDR7, поддерживать PCIe Gen 5 и иметь тактовую частоту более 3 ГГц.

По словам RedGamingTech, ранние спецификации игрового графического процессора GB102 включают 144 SM, 382-битную шину, память GDDR7, поддержку PCIe Gen 5 x16 и 96 МБ кэш-памяти L2. Для сравнения, RTX 4090 имеет такую же ширину шины, но 128 SM 128 и 72 МБ кэш-памяти L2.

Сообщается, что серверный GB100 будет еще более мощным и получит 256 SM, 512-битную шину, память HBM3 и 128 МБ кэш-памяти L2.

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Что касается производительности, то графические процессоры RTX 50 могут быть в 2–2,6 раза более производительными, чем аналоги из серии RTX 40. Учитывая, что самая быстрая плата RX 7900 XTX от AMD отстает от RTX 4090, архитектуре RDNA 4 необходимо будет значительно повысить производительность, чтобы конкурировать с RTX 50.