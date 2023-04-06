Xiaomi представила Redmi Note 12 Pro 4G в Греции всего через несколько дней после демонстрации телефона в Малайзии и Турции. По сути, Redmi Note 12 Pro 4G — это переименованный Redmi Note 10 Pro, о котором ранее говорил Кацпер Скшипек. Таким образом, Redmi Note 12 Pro 4G использует Snapdragon 732G, который Xiaomi также использовала в Mi 11 Lite и POCO X3 NFC.
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Redmi Note 12 Pro 4G имеет размеры 164,2 x 76,1 x 8,1 мм и весит 201,8 г. Кроме того, устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p, частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1100 нит. Redmi Note 12 Pro 4G имеет ту же основную камеру на 108 МП, сверхширокоугольную камеру на 8 МП, датчик глубины на 2 МП и фронтальную камеру на 16 МП, что и Redmi Note 10 Pro. Однако Xiaomi заменила 5-мегапиксельную макрокамеру на 2-мегапиксельную.
Также Redmi Note 12 Pro 4G работает на Android 11 на базе MIUI 13, в отличие от нового Redmi Note 12S. Стоит сказать, что Xiaomi уже разослала Android 13 и MIUI 14 на Redmi Note 10 Pro. Фактически, Redmi Note 12 Pro 4G содержит только одно изменение по сравнению с Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 12 Pro 4G поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, что вдвое превышает возможности аккумулятора в Redmi Note 10 Pro. "Новый" Redmi Note 12 Pro 4G будет доступен в Европе по цене 329 евро.