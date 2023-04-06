Релиз игры ожидается в 2024 году с возможностью переноса на 2025 год

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Игровое сообщество с нетерпением ждет каждой новости о будущей Grand Theft Auto 6. Хотя официального подтверждения не поступало, становится все более вероятным, что игра не появится на консолях PlayStation 4 и Xbox One, выпустив их на только на ПК, PlayStation 5, и Xbox Series X|S.

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GTA 6 стала предметом многочисленных утечек, в том числе в сентябре 2022 года и других инсайдерских сообщений, которые подтверждают эксклюзивность игры для консолей следующего поколения и ПК. Кроме того производительность текущей версии игры Grand Theft Auto на старых консолях и недавний подход Rockstar Games к GTA Online еще больше подтверждают эти заявления.

С каждой новой игрой Rockstar Games стремится переосмыслить проекты с открытым миром, и ожидается, что GTA 6 продолжит эту тенденцию. Поскольку игровая индустрия значительно изменилась с момента запуска Grand Theft Auto 5 в 2013 году, разумно ожидать, что в предстоящей игре будет улучшенная графика и игровая механика.

Предварительные кадры альфа-версии из утечки GTA 6 в сентябре 2022 года показывают, что новая игра будет предлагать более реалистичные визуальные эффекты и улучшенную физику игрового процесса по сравнению с ее предшественницей. Эти кадры демонстрируют потрясающую графику и сложный открытый мир, что говорит о стремлении Rockstar Games оптимизировать производительность игры на консолях и ПК.

Недавно удаленный пост на Reddit содержал огромную карту GTA 6. Учитывая аппаратные требования для запуска текущей игры, маловероятно, что старые консоли PlayStation 4 и Xbox One смогут эффективно справиться с огромным новым миром. Следовательно, для Rockstar логично ориентироваться на обновленное оборудование.

Том Хендерсон из Insider Gaming, недавно сообщил, что Rockstar Games отметила 2024 год для выпуска GTA 6 с возможной задержкой до 2025 года. По словам Хендерсона, игра будет эксклюзивной для платформ PS5, Xbox Series X|S и ПК. Несмотря на то, что консоли последнего поколения были выпущены в 2020 году, они еще не достигли того же количества игроков, что и их предыдущие аналоги.

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Rockstar ждет, пока новые консоли привлекут большую аудиторию, прежде чем выпустить GTA 6, обеспечив значительную базу игроков, а значит и высокие продажи игры.