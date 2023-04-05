Компания Realme объявила о серьезной реструктуризации своей продуктовой линейки. В рамках этого изменения Realme больше не будет производить смартфоны серии Master Explorer Edition, которые завоевали большую популярность среди пользователей благодаря уникальному дизайну. Realme GT2 Master Explorer Edition станет последней моделью этой серии.
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Вице-президент Realme Сюй Ци объявил об этом решении на Weibo, сославшись на необходимость упрощения линейки продуктов компании. Линейка продуктов Realme ранее состояла из нескольких серий, таких как Neo, Numeric, GT, Q, V и X. Однако некоторые из этих серий пересекались с точки зрения ценообразования, что приводило к путанице среди пользователей. Это считается основной причиной реструктуризации.
Смартфоны Master Explorer Edition: Realme GT Master Explorer Edition и Realme GT2 Master Explorer Edition были известны своим потрясающим дизайном, оригинальными задними крышками, а также отличались по некоторым параметрам от своих прародителей.
Решение Realme прекратить выпуск серии Master Explorer Edition может стать неожиданностью для поклонников бренда, которые оценили уникальный дизайн. Однако решение компании оптимизировать свою продуктовую линейку является шагом к упрощению своих предложений и улучшению пользовательского опыта и снижения затрат.
Realme не предоставила подробностей о предстоящей новой серии, которая заменит смартфоны Master Explorer Edition. Еще неизвестно, какие новые функции и дизайны эта серия предложит пользователям. Тем не менее решение Realme упростить свою продуктовую линейку — это позитивный шаг, который поможет компании сосредоточиться на выпуске высококачественных продуктов, отвечающих потребностям большинства ее клиентов.