На данный момент компания выпустила две модели: RTX 4070 Ti и RTX 4080

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Gainward анонсировала две карты серии RTX 40 из своей новой линейки Panther. У компании уже есть большой модельный ряд графических карт GeForce линеек Phantom и Phoenix. Интересно, что третья линейка тоже начнется с буквы P.

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Линейка карт Panther будет оснащена 3-слотовыми системами охлаждения с тремя вентиляторами без светодиодной подсветки. Сразу бросается в глаза некоторое сходство с видеокартами линейки Jetstream Palit, в которой используется та же тема, но карты выглядят по-другому. Карты от обоих производителей имеют темный и минималистичный дизайн и будут востребованы пользователями, предпочитающими закрытые компьютерные корпуса без окон.

Графические карты RTX 4070 Ti и RTX 4080 Panther по своим характеристикам ничем не выделяются и имеют стандартные спецификации от NVIDIA. Они не могут похвастаться увеличенным лимитом мощности или заводским разгоном. Кроме того карты Panther оснащаются стандартным набором разъемов на панели ввода-вывода: три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1. Для питания карт предназначено по одному 16-контактному разъему.

Компания Gainward сообщает, что карты Panther оснащены вентиляторами Cyclone Fans с увеличенным потоком воздуха, проходящим через крупный радиатор, прикрепленный к большому медному основанию, которое закрывает как графический процессор, так и чипы памяти.

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Стоимость новинок и дата их выпуска пока неизвестны, но они уже поступили на склады компьютерных магазинов.