AMD представила новые партнерские материалы, объясняющие разницу между мобильными сериями Ryzen 7000. Эта тема не нуждается в дополнительных комментариях, за исключением упоминания о том, что мобильная линейка Ryzen 7000 использует архитектуры Zen2, Zen3, Zen4, RDNA2, RDNA3 и Vega в рамках одной серии. Это довольно запутанная линейка, тем более что самые ожидаемые APU на ядрах Zen4 еще не выпущены, но это скоро изменится.
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В настоящее время компания предоставила простое руководство для тех, кто хочет взглянуть на реальные устройства, но не имеет доступа к спецификациям. Оранжевая наклейка на ноутбуке означает, что он основан на процессоре с архитектурой Zen4 (серии Ryzen 7040/7045), тогда как старая серая наклейка будет применяться к APU с ядрами Zen2 или Zen3 (серии Ryzen 7020, 7030 и 7035):
Сейчас в сети практически нет обзоров ноутбуков с Ryzen 704X, но две системы, уже успели протестировать сотрудники ресурса Notebookcheck и показали новые наклейки:
Само собой разумеется, что покупатели, рассматривающие для покупки ноутбуки с процессорами Ryzen 7040/7045 премиум-класса, должны самостоятельно узнать точные характеристики мобильного компьютера перед покупкой. Тем не менее если есть сомнения, на какой архитектуре основана конкретная система, оранжевая наклейка поможет сориентироваться.