Сами синтетические тесты показывают превосходство над предшественником на 25-30%

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 4070 является будущей картой среднего класса на базе графического процессора AD104. Он заменяет модель RTX 3070 на архитектуре Ampere, выпущенную более двух лет назад, но позже обновленную до версии LHR (Lite Hash Rate) в мае 21 года.

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Согласно появившейся в сети информации, графическая карта RTX 4070 была протестирован в системе на базе процессора Core i9-13900K и материнской платы ASRock Z790 Taichi Carrara. Учитывая, насколько нишевая эта материнская плата, можно предположить, что этот обзор принадлежит обозревателю, готовящимся ко снятию эмбарго 12 апреля. Подтверждено, что карта оснащена памятью объемом 12 ГБ и частотой 10,5 ГГц (21 Гбит/с). Как видно конфигурация совпадает со старшей моделью RTX 4070 Ti.

Кроме того, утечка подтверждает наличие 46 потоковых мультипроцессоров, что соответствует 5888 ядрам CUDA. Это последняя часть спецификаций RTX 4070, которая нуждалась в подтверждении. Теперь о карте стало действительно всё известно.

Что касается самого результата теста, то карта набирает 202437 баллов в Geekbench CUDA и 177594 балла в OpenCL. Поскольку эти синтетические тесты и они не связаны с игровыми API, сравнивать эти данные действительно нет смысла. Кроме того, оба теста проводились с более старой версией Geekbench 5, а не Geekbench 6. Однако, если всё же сравнить эту карту с RTX 3070, то в итоге она получает на 25-30% более высокую производительность по сравнению с предшественницей.

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Напомню, что RTX 4070 поступит в продажу 13 апреля по цене 599 долларов. Карта будет стоить на 200 долларов меньше, чем RTX 4070 Ti, при этом согласно первым тестам она будет примерно на 20% медленнее.