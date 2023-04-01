Есть мнение, что его возможности приблизятся к интеллекту человека

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Исследовательская лаборатория искусственного интеллекта OpenAI, недавно попала в заголовки СМИ, выпустив последнюю версию модели языка(LLM) - ChatGPT-4. Однако уже появились сообщения о разработке ChatGPT-5, а также слухи о том, что OpenAI планирует завершить обучение к концу 2023 года.

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Подробности, связанные с GPT-5, остаются туманными, поскольку OpenAI публично не обсуждала проект. Тем не менее сообщение разработчика Сици Чена предполагает, что некоторые сотрудники в компании считают, что GPT-5 может достичь такой степени искусственного интеллекта, которая ознаменует возможности достижения человеческого разума.

В настоящее время неясно, действительно ли GPT-5 достигнет этой точки. Позже Чен пояснил, что его первоначальное сообщение не отражало внутренние взгляды на данную проблему самой OpenAI. Тем не менее потенциал GPT-5 превзойти возможности GPT-4 значителен, учитывая, что последний уже способен анализировать как текст, так и изображения, выполнять сложные задачи и проявлять креативность.

Microsoft уже использует GPT-4 для своей новой поисковой системы Bing, предварительная версия которой была запущена в этом году. Расширенные возможности GPT-4 уже используются в различных приложениях, и вполне вероятно, что GPT-5 будет еще более функциональным.

Несмотря на потенциал GPT-5 остаются серьезные опасения по поводу создания машин, достигающих интеллекта на уровне человека. В то время как некоторые отчеты предполагают, что ChatGPT уже прошел тест Тьюринга, оценивающий способность машин демонстрировать интеллектуальное поведение, неотличимое от поведения человека, другие эксперты оспаривают это утверждение.

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Возможно, что свет увидит промежуточная версия ChatGPT до выхода GPT-5, и OpenAI представит GPT-4.5 в сентябре или октябре. Таким образом продолжающаяся эволюция LLM OpenAI представляет собой захватывающее развитие в области искусственного интеллекта и обработки естественного языка.