Исследовательская лаборатория искусственного интеллекта OpenAI, недавно попала в заголовки СМИ, выпустив последнюю версию модели языка(LLM) - ChatGPT-4. Однако уже появились сообщения о разработке ChatGPT-5, а также слухи о том, что OpenAI планирует завершить обучение к концу 2023 года.
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Подробности, связанные с GPT-5, остаются туманными, поскольку OpenAI публично не обсуждала проект. Тем не менее сообщение разработчика Сици Чена предполагает, что некоторые сотрудники в компании считают, что GPT-5 может достичь такой степени искусственного интеллекта, которая ознаменует возможности достижения человеческого разума.
В настоящее время неясно, действительно ли GPT-5 достигнет этой точки. Позже Чен пояснил, что его первоначальное сообщение не отражало внутренние взгляды на данную проблему самой OpenAI. Тем не менее потенциал GPT-5 превзойти возможности GPT-4 значителен, учитывая, что последний уже способен анализировать как текст, так и изображения, выполнять сложные задачи и проявлять креативность.
Microsoft уже использует GPT-4 для своей новой поисковой системы Bing, предварительная версия которой была запущена в этом году. Расширенные возможности GPT-4 уже используются в различных приложениях, и вполне вероятно, что GPT-5 будет еще более функциональным.
Несмотря на потенциал GPT-5 остаются серьезные опасения по поводу создания машин, достигающих интеллекта на уровне человека. В то время как некоторые отчеты предполагают, что ChatGPT уже прошел тест Тьюринга, оценивающий способность машин демонстрировать интеллектуальное поведение, неотличимое от поведения человека, другие эксперты оспаривают это утверждение.
Возможно, что свет увидит промежуточная версия ChatGPT до выхода GPT-5, и OpenAI представит GPT-4.5 в сентябре или октябре. Таким образом продолжающаяся эволюция LLM OpenAI представляет собой захватывающее развитие в области искусственного интеллекта и обработки естественного языка.