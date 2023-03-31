Данная уязвимость обнаружена на платах MSI, ASUS, ASRock и Gigabyte

В программном обеспечении для управления материнскими платами от нескольких ведущих производителей материнских плат обнаружена ошибка, которая позволяет легко вывести из строя процессор AMD с технологией X3D. Поэтому до тех пор необходимо быть очень осторожным при использовании программного обеспечения по управлению материнской платой. Одна ошибка и процессор может стать лишь музейным экспонатом.

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Igor's Lab недавно наткнулся на данную проблему, занимаясь ПО MSI Center. Используя плату MSI B550 Unify с процессором AMD Ryzen 7 5800X3D, Igor's Lab заметил, что программное обеспечение, по-видимому, определяет чип как обычный Ryzen 5xxx, который не имеет 3D-кеша. Дополнительный кэш, как известно, повышает игровую производительность, но его физическое присутствие также негативно влияет на рассеивание тепла, что является одной из причин, по которой он имеет более низкие тактовые частоты, чем стандартный Ryzen 7 5800X.

Поскольку программное обеспечение не может обнаружить присутствие 3D кеша, оно рассматривает процессор как стандартный Ryzen 5xxx и позволяет практически беспрепятственно манипулировать множителем ядра и напряжением. Igor's Lab повозился с настройками напряжения и быстро убил процессор. Он не упомянул, сколько энергии было передано на чип, чтобы лишить его работоспособности, но портал Tom's Hardware отмечает, что напряжение ядра может быть установлено вплоть до 1,55 В. Хуже того, данная ошибка была обнаружена в аналогичном ПО от ASRock, Asus и Gigabyte.

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Буквально на прошлой неделе известный оверклокер der8auer попробовал свои силы в разгоне и андервольтинге AMD Ryzen 9 7950X3D. Даже с жидким азотом чип моментально умирал при установке напряжения ядра на 1.55 В. der8auer едва вышел из BIOS без какой-либо значительной нагрузки и был удивлен, что процессор быстро вышел из строя.