Такая информация сегодня появилась на просторах Всемирной паутины со ссылкой на пресс-релиз компании Nvidia

В сети появилась информация, что NVIDIA установила розничную рекомендованную цену своей будущей видеокарты GeForce RTX 4070 на архитектуре Ada Lovelace на уровне 600 долларов. Это сделает её стартовую цену на 170-200 долларов ниже, чем у RTX 4070 Ti. Такая большая разница в стоимости между двумя представителями серии: RTX 4070 и RTX 4070 Ti, должна создать широкий простор для карт премиум-класса RTX 4070 с нестандартным дизайном от партнеров компании, не приближаясь слишком близко по цене к самым дешевым моделям RTX 4070 Ti.

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Видеокарта GeForce RTX 4070 основана на том же графическом процессоре AD104, что и RTX 4070 Ti, хотя и сильно урезанном. В младшей версии задействовано 46 из 60 потоковых мультипроцессоров, что в общей сложности составляет всего 5888 ядер CUDA, по сравнению с 7680 ядрами, имеющимися на RTX 4070 Ti. Другие характеристики включают 46 ядер RT, 184 тензорных ядра, 184 TMU и, возможно, 64 ROP. Подсистема памяти не изменилась по сравнению с RTX 4070 Ti. Покупатели получат те же 12 ГБ памяти GDDR6X на скорости 21 Гбит/с, 192-битный интерфейс памяти и пропускную способность 504 ГБ/с. Выход новинки должен состояться в середине апреля.