Густав Монс обнаружил в Geekbench чипсет Snapdragon 8cx Gen 4, детали о котором Куба Войцеховски раскрыл в двух утечках в этом году. По слухам, Snapdragon 8cx Gen 4 может конкурировать с чипсетом Apple серии M, что подтверждает некоторые аспекты более ранних утечек Войцеховски. Ожидается, что Snapdragon 8cx Gen 4 поступит в продажу не раньше следующего года.
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Как видно из изображений, Geekbench сообщает, что Snapdragon 8cx Next Gen имеет кодовое обозначение HAMOA, что, по утверждению Войцеховски, является названием Snapdragon 8cx Gen 4. Кроме того утечка показывает, что чипсет имеет два кластера ЦП, включающих 12 ядер. Дизайн кластеров по формуле 8+4 соответствует самому раннему сообщению Войцеховски о Snapdragon 8cx Gen 4. Также Geekbench сообщает, что второй кластер работает на частоте 2,38 ГГц, а первый кластер способен достигать 3 ГГц. Однако ожидается, что тактовые частоты серийных процессоров составят 2,5 ГГц и 3,4 ГГц соответственно.
Второй кластер, как можно понять, содержит эффективные ядра. То есть 8 других ядер Snapdragon 8cx Gen 4 являются производительными. Чипсет Snapdragon 8cx Gen 4 также должен иметь графический процессор Adreno 740, как и в Snapdragon 8 Gen 2. В настоящее время ожидается, что Snapdragon 8cx Gen 4 будет доступен только в будущих ноутбуках, в то время как Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 4 найдут своё место во флагманских смартфонах 2024 и 2025 годов.