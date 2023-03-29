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Раскрыты характеристики электрического внедорожника Kia EV9
Корейская новинка получит в базовом варианте батарею емкостью 76,1 кВтч и двигатель мощностью 160 кВ
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 Kia раскрыла полную информацию об электрическом внедорожнике EV9. Автомобиль был представлен ранее в этом месяце. Автомобиль основан на той же платформе E-GMP, что и другие модели бренда, такие как EV6. Kia заявляет, что модель RWD Long Range имеет запас хода до 541 км. Аккумулятор емкостью 99,8 кВтч поддерживает зарядку 800 В, что позволяет всего за 15 минут получить запас хода на 239 км.

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 Этот внедорожник оснащен двигателем мощностью 150 кВт с крутящим моментом 350 Нм и временем разгона от 0 до 100 км/ч за 9,4 секунды. Полноприводный вариант имеет ту же батарею с двумя двигателями общей мощностью 283 кВт с крутящим моментом 600 Нм, разгоняясь до 100 км/ч за 6 секунд. Модель RWD Standard имеет меньшую батарею емкостью 76,1 кВтч и двигатель мощностью 160 кВт с крутящим моментом 350 Нм, который разгоняет автомобиль от 0 до 100 км/ч за 8,2 секунды. Что касается технологий автономного вождения, то система Highway Driving Pilot (HDP) от Kia предлагает функции Level 3 для определенных рынков, такие как поддержание дистанции до впереди идущего автомобиля и сохранение полосы движения, не касаясь руля.

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 Внедорожник имеет пятнадцать датчиков, в том числе два LiDAR, следящими за другими транспортными средствами и опасностями. Кроме того в Kia Connect Store можно приобрести дополнительные функции и услуги, такие как Remote Smart Parking Assist 2 и Acceleration Boost, которые сокращают время разгона до 100 км/ч до 5,3 секунды. Kia EV9 должен быть запущен в Корее во втором квартале 2023 года и будет доступен на мировых рынках позже в этом году. Стоимость новинки пока не разглашается.

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#электромобили #автомобили #kia #kia ev9 #электрические автомобили
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