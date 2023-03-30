Такую информацию сообщил надежный инсайдер MEGAsizeGPU на свой странице в соцсети

MEGAsizeGPU поделился обновленным графиком запуска видеокарт серии NVIDIA RTX 40 для настольных ПК.

реклама

Согласно слухам, вскоре NVIDIA может выпустить не один, а три или даже четыре графических ускорителя. Следующей по очереди моделью является RTX 4070, выход которой ожидается 13 апреля. За ней к концу мая последует RTX 4060 Ti. Хотя некоторые источники утверждают, что обе модели линейки RTX 4060 должны быть запущены в мае, MEGAsizeGPU не так уверен в этом.

Что еще более важно, теперь у есть первые слухи о дате запуска младшей модели в серии настольных карт - RTX 4050. О спецификациях этой модели практически ничего неизвестно, но почти наверняка она будет использовать графический процессор AD107, возможно, урезанную версию, поскольку ожидается, что RTX 4060 будет также основана на GPU AD107.

NVIDIA довольно часто корректирует график запуска своих продуктов. Вот почему выход младшего представителя предыдущего поколения RTX 3050 был отложен почти на год, несмотря на то, что карта была указана в документах, на которые наложено эмбарго, еще в январе 2021 года. Только в январе 2022 года NVIDIA наконец решила выпустить бюджетный графический ускоритель на архитектуре Ampere для настольных компьютеров.

RTX 3050 для настольных ПК была запущена через семь месяцев после варианта для ноутбуков. Если новый слух окажется правдой, то это будет означать 4-месячный разрыв между видеокартами Ada Lovelace начального уровня для настольных ПК и ноутбуков.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если учитывать характеристики, настольный вариант RTX 4050 может иметь те же характеристики, что и мобильная версия, а именно 2560 ядер CUDA. Инсайдер также прокомментировал спецификации памяти для этой модели. Сообщается, что она получит 6 ГБ памяти. Это означает понижение данной характеристики по сравнению с RTX 3050, имеющей 8 ГБ памяти.