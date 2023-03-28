Виновниками утечки стал список моделей компаний MSI и Gigabyte в ЕЭК

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ожидается, что Nvidia выпустит видеокарту RTX 4070 уже в апреле, а многочисленные утечки в последние несколько недель показали некоторые технические характеристики. Теперь очередная утечка указывает на конфигурацию памяти карты.

реклама

Подтверждение объема памяти RTX 4070 было получено из нормативных документов MSI и Gigabyte в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и на веб-сайте Национального агентства радиоисследований Южной Кореи (NRRA).

Согласно документу из базы данных EEC, MSI планирует выпустить восемь моделей RTX 4070, все с 12 ГБ видеопамяти. Хотя список не раскрывает никакой другой информации, более ранние слухи предполагали, что карты получат 12 ГБ памяти GDDR6X и192-битный интерфейс.

Документ, впервые обнаруженный инсайдером @harukaze5719, также показывает, что MSI готовит как минимум четыре модели RTX 4070 в рамках своей бюджетной линейки Ventus, включая две обычных и две разогнанных модели с двумя и тремя вентиляторами.

Также компания планирует четыре модели премиум-класса в рамках линеек MSI Suprim и Gaming, все с тремя вентиляторами.

RTX 4070 VENTUS 3X 12G

RTX 4070 VENTUS 2X 12G ОС

RTX 4070 VENTUS 3X 12G ОС

RTX 4070 VENTUS 2X 12G

RTX 4070 GAMING X TRIO 12G

RTX 4070 GAMING TRIO 12G

RTX 4070 SUPRIM X 12G

RTX 4070 SUPRIM 12G

Еще в одной утечке от южнокорейского NRRA была указана Gigabyte RTX 4070 EAGLE OC с 12 ГБ. Утечка, однако, не указывает, будет ли это модель с двумя или тремя вентиляторами.

Более ранние утечки раскрыли дату запуска и дополнительные характеристики. Ожидается, что карта будет анонсирована 13 апреля и, по слухам, будет оснащена тем же графическим процессором AD104, что и 4070 Ti, но с 5888 ядрами CUDA вместо 7680 ядер в модели Ti.

Ожидается, что RTX 4070 будет иметь базовую тактовую частоту 1920 МГц и тактовую частоту в разгоне до 2475 МГц. У RTX 4070 Ti эти значения составляют 2310 МГц и 2610 МГц соответственно. Ожидается, что TDP новинки будет составлять от 200 до 225 Вт, что намного ниже 285 Вт у RTX 4070 Ti.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается цен, то RTX4070, вероятно, будет не самой дешевой, как и другие представители RTX 4000, а рекомендуемая производителем розничная цена составит около 699 долларов.