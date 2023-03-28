Ожидается, что Nvidia выпустит видеокарту RTX 4070 уже в апреле, а многочисленные утечки в последние несколько недель показали некоторые технические характеристики. Теперь очередная утечка указывает на конфигурацию памяти карты.
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Подтверждение объема памяти RTX 4070 было получено из нормативных документов MSI и Gigabyte в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и на веб-сайте Национального агентства радиоисследований Южной Кореи (NRRA).
Согласно документу из базы данных EEC, MSI планирует выпустить восемь моделей RTX 4070, все с 12 ГБ видеопамяти. Хотя список не раскрывает никакой другой информации, более ранние слухи предполагали, что карты получат 12 ГБ памяти GDDR6X и192-битный интерфейс.
Документ, впервые обнаруженный инсайдером @harukaze5719, также показывает, что MSI готовит как минимум четыре модели RTX 4070 в рамках своей бюджетной линейки Ventus, включая две обычных и две разогнанных модели с двумя и тремя вентиляторами.
Также компания планирует четыре модели премиум-класса в рамках линеек MSI Suprim и Gaming, все с тремя вентиляторами.
RTX 4070 VENTUS 3X 12G
RTX 4070 VENTUS 2X 12G ОС
RTX 4070 VENTUS 3X 12G ОС
RTX 4070 VENTUS 2X 12G
RTX 4070 GAMING X TRIO 12G
RTX 4070 GAMING TRIO 12G
RTX 4070 SUPRIM X 12G
RTX 4070 SUPRIM 12G
Еще в одной утечке от южнокорейского NRRA была указана Gigabyte RTX 4070 EAGLE OC с 12 ГБ. Утечка, однако, не указывает, будет ли это модель с двумя или тремя вентиляторами.
Более ранние утечки раскрыли дату запуска и дополнительные характеристики. Ожидается, что карта будет анонсирована 13 апреля и, по слухам, будет оснащена тем же графическим процессором AD104, что и 4070 Ti, но с 5888 ядрами CUDA вместо 7680 ядер в модели Ti.
Ожидается, что RTX 4070 будет иметь базовую тактовую частоту 1920 МГц и тактовую частоту в разгоне до 2475 МГц. У RTX 4070 Ti эти значения составляют 2310 МГц и 2610 МГц соответственно. Ожидается, что TDP новинки будет составлять от 200 до 225 Вт, что намного ниже 285 Вт у RTX 4070 Ti.
Что касается цен, то RTX4070, вероятно, будет не самой дешевой, как и другие представители RTX 4000, а рекомендуемая производителем розничная цена составит около 699 долларов.