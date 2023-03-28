Очередное подтверждение этого сообщил портал Wccftech

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ранее уже сообщалось о майском релизе RTX 4060/RTX 4060 Ti, но это очень ранняя информация, которая еще не подтверждена. Тем не менее источник портала Wccftech ещё раз подтверждает, что RTX 4060 должна появиться именно тогда. Вопрос в синхронности выхода RTX 4060 и RTX 4060 Ti.

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Серия графических карт RTX 4060 должна включать две модели на базе графических процессоров AD106-350 или AD107-400. Последний представляет собой полноценный вариант графического процессора с 3072 ядрами CUDA. Эта конфигурация должна использоваться RTX 4060. Вариант Ti получит больше ядер, как сообщается несколькими источниками в течение последних недель до 4352.

С точки зрения объема локальной памяти разницы между картами быть не должно. По слухам серия RTX 4060 должна иметь 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битным интерфейсом. Сходство карт также в характеристиках PCIe, обе модели поддерживают только 8 линий Gen4.

Также предполагается, что RTX 4060 Ti разгоняется до 2535 МГц, но пользовательские модели могут на самом деле работать намного быстрее, возможно, до 2745 МГц. Следует помнить, что характеристики пока не подтверждены и есть вероятность, что они изменятся.

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Несмотря на появившиеся фотографии RTX 4060 Founder’s Edition, пока ничто не указывает на то, что NVIDIA планирует выпустить на рынок эталонные модели RTX 4070 или 4060. Обе серии должны включать только видеокарты от партнеров компании.