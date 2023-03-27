Плата всем своим видом демонстрирует бюджетность модели малым количеством слотов расширения, разъемов памяти и портов ввода-вывода

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На страницах Интернета появились первые реальные фотографии будущей материнской платы ASRock A620M-HDV/M.2 на бюджетном чипсете AMD A620 для процессоров Ryzen 7000. Этот чипсет дополнит линейку наборов логики B650 и X670 с целью снизить стоимость входа на платформу AMD AM5.

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Самая важная информация заключается в том, что серия A620 не будет поддерживать устройства с интерфейсом PCIe Gen5, поэтому пользователи должны знать, что в будущем не смогут полноценно использовать графические карты и твердотельные накопители PCIe Gen5. Однако из-за отсутствия графических процессоров PCIe Gen5 и низкой доступности накопителей геймеры на данный момент ничего не теряют.

Платформа AMD A620 может идеально подойти для процессоров Ryzen 7000X3D. Следует помнить, что процессоры AMD с 3D V-Cache не предназначены для разгона, а некоторые модели даже работают с более низким TDP, чем их аналоги оригинальной линейки Ryzen 7000X.

Материнская плата ASRock A620M-HDV/M.2 выполнена в форм-факторе Micro-ATX с одним слотом PCIe Gen4 x16 и двумя слотами DDR5 DIMM. Серия A620 станет первым чипсетом AMD начального уровня с поддержкой памяти DDR5. AMD Ryzen 7000-й серии официально не поддерживает DDR4, поэтому особого выбора не было. Однако стоимость памяти DDR5 значительно снизилась за последние несколько месяцев, особенно для комплектов DDR5-4800.

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Что касается даты запуска, AMD официально не сообщала о чипсете A620, однако в сети появлялись сообщения, которые предполагают, что он будет запущен в следующем месяце.