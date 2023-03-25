Вероятно стоит ожидать подобного снижения цен и нв других мировых рынках через несколько недель

Серия процессоров AMD Ryzen 7000 выходила постепенно за три этапа. За оригинальными настольными процессорами Ryzen 7000X последовали варианты без X, предназначенные для работы с более низким TDP. А в этом месяце AMD выпустила чипы Ryzen 7000X3D, обеспечивающее лучшую игровую производительность.

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Между тем, китайские геймеры теперь могут выгодно приобрести Ryzen 7000. Хорошим примером является 12-ядерный Ryzen 9 7900, который дебютировал по цене 4299 юаней в Китае и 429 долларов в США. Теперь его можно найти всего за 2599 юаней (около 370 долларов). Это дешевле, чем официальная рекомендованная производителем розничная цена даже с учетом налога с продаж в 13%.

Скидка распространяется не только на Ryzen 9 7900. 8-ядерный Ryzen 7 7700 теперь стоит 1949 юаней (около 283 долларов), что опять меньше рекомендованной производителем розничной цены AMD. Даже на 6-ядерный Ryzen 5 7600 повлияла недавняя корректировка цен, которая в настоящее время находится на уровне 1449 юаней (210 долларов), что опять же ниже официальной рекомендованной розничной цены в 249 долларов.

Есть веская причина, по которой эту новость не следует игнорировать игрокам на других рынках. Снижение цен на оригинальную серию Ryzen 7000 началось с массовых скидок в Китае. Покупателям из других стран потребовалось 2 недели, чтобы получить столь же впечатляющие корректировки цен на процессоры AMD.

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Есть веские основания полагать, что корректировка цен на AMD Ryzen 7000, скорее всего, неизбежна. По крайней мере, два крупных ритейлера: Newegg и Amazon продают Ryzen 9 7900X по фактически более низкой цене (426 долларов), чем Ryzen 9 7900 (429 долларов). Это просто невыгодно и не имеет финансового смысла.