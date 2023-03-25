Если такой чипсет готовится к выходу, то он станет отличным выбором для бюджетных систем на базе новейших процессоров AMD

В сети появилась информация от одного из участников сообщества HardwareLuxx, который обнаружил BIOS для ещё невыпущенной материнской платы ASUS TUF Gaming A620M PLUS. Найденный BIOS датирован 14 октября прошлого года. Дата говорит о том, что это может быть старая утечка, но до сих пор компания AMD не предоставляла никакой информации о бюджетной серии материнских плат для платформы AM5.

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Данные BIOS, проверенные инструментом проверки AM5 SMU, подтверждают, что он поддерживает процессоры нового поколения Ryzen 7000, но при этом не имеет поддержки интерфейса PCIe Gen5. Тем не менее, похоже, он поддерживает один полноценный слот PCIe Gen4x16 и два слота расширения M.2 в с интерфейсом PCIe Gen4x4, что, вероятно, более чем достаточно для бюджетной платы AMD.

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Как было сказано, AMD не подтвердила свои планы по чипсету материнской платы A620, но пользователям очень необходима более дешевая альтернатива дорогим платам B650 и X670. Напомню, что только в начале марта обещанные материнские платы стоимостью 125 долларов начали появляться на рынке.