Согласно руководству AMD Processor Programming Reference (PPR) для процессоров AMD Family 19h Model 70h (AMD Zen4/Phoenix), компания готовит к выходу чипы с гибридной архитектурой, включающей два типа ядер: производительные Performance и эффективные Efficiency.
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Эти названия ядер очень похожи на те, что Intel использует для своих гибридных процессоров. Это также показатель того, что гибридная архитектура становится востребованной на рынке потребительских процессоров. Следует отметить, что наименование ядер в руководстве AMD может необязательно отражать реальные их названия, которые будут использоваться в маркетинговых целях.
Слухи указывают на возможную конструкцию гибридного процессора Phoenix 2 с двумя ядрами Performance и четырьмя ядрами Efficiency. Такие гибридные архитектуры позволят AMD предлагать широкий ассортимент процессоров для различных целевых рынков, включая легкие портативные устройства, например, игровые консоли с низким энергопотреблением.
До сих пор планы AMD по более эффективным типам ядер акцентировались только вокруг облачных вычислений с архитектурой Zen4c. Такой тип ядра планируется для новой серии процессоров EPYC под кодовым названием «Bergamo».