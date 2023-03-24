Такой вывод следует из пресс-релиза компании Gigabyte

Похоже, что процессоры серии Ryzen 7000 и 7000X3D могут быть не последними в планах AMD для настольных ПК на 2023 год. Компания Gigabyte заявляет, что обновление следующего поколения для настольной платформы будет представлено в конце этого года.

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Об этом говорится в пресс-релизе о рабочих станциях E133-C10 и серверов R133-C10, которые предназначены для поддержки процессоров AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4. Говорит ли Gigabyte о рабочих станциях или игровых процессорах AMD AM5, пока рано говорить.

Можно утверждать, что обновление номенклатуры процессоров может быть представлено не только моделями Zen4. В пресс-релизе четко указано «следующее поколение», что явно подразумевает архитектуру Zen5. Более того в том же тексте это обновление упоминается как «преемник Ryzen 7000», что обычно не используется при расширении модельного ряда в рамках одной серии.

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Возможно это связано с планами Intel обновить свою серию Raptor Lake-S в третьем квартале этого года. Обновленные чипы Intel должны будут конкурировать с серией Ryzen 7000X3D и, если верить пресс-релизу Gigabyte, то уже новые процессоры AMD должны будут нивелировать возросшую производительность продукции Intel.