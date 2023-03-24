Об этом говорит список изменений новой версии ПО

HWINFO без лишней огласки обновила свое программное обеспечение, добавив поддержку будущих процессоров Intel для настольных ПК под кодовым названием Arrow Lake-S. На данный момент мало известно об этих продуктах.

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Самая большая утечка об Arrow Lake до сих пор была от AdoredTV и касалась мобильного варианта. На слайде было четко видно, что речь шла о мобильных продуктах Arrow Lake-P, и было сказано, что они предлагают до 320 ядер графического процессора EU. С тех пор не произошло ничего более значительного, чем та утечка, за исключением сокета LGA-1851, который будет использоваться процессорами Arrow Lake и Meteor Lake.

Согласно изменениям HWINFO, программное обеспечение будет иметь «предварительную поддержку Arrow Lake-S». Это, вероятно, указывает на то, что ПО сможет различать CPUID и идентификатор семейства продуктов Intel и указывать ЦП как архитектуру Arrow Lake.

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Ожидается, что Intel Arrow Lake-S не появится на рынке до конца следующего года. Процессоры должны выйти одновременно с Meteor Lake-S, которые могут иметь меньше ядер и предназначаться для другого сегмента настольных компьютеров. Между тем процессоры Arrow Lake-S могут предложить столько же ядер, сколько и текущая архитектура Raptor Lake, то есть симбиоз из 8 производительных и 16 эффективных ядер. Стоит отметить, что чипы Arrow Lake должны принести значительные изменения в архитектуру графического процессора и поддержку еще более быстрой памяти DDR5.