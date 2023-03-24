Теперь размер драйвера для графических карт процессора компании имеет размер 604 МБ

Компания Intel объявила о значительном уменьшении размера своих графических драйверов. Перед командой инженеров-программистов стояла задача уменьшить размер пакета драйверов, который достиг 1,3 ГБ, что, несомненно, слишком много для драйвера. Внезапное увеличение размера драйвера было результатом встраивания программного обеспечения Arc Control и драйверов графического процессора Iris в один пакет несколько месяцев назад.

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Благодаря «более умным алгоритмам сжатия» команде удалось уменьшить размер с 1,3 ГБ до 604 МБ. Хотя это, без сомнения, впечатляющее уменьшение размера, это все же большой размер. Однако теперь он соответствует тому, что предлагает команда AMD (599 МБ), и намного меньше, чем у NVIDIA (859 МБ).

"Хорошие вещи имеют небольшой размер, в частности в пакете графического драйвера Intel Arc. Последний выпуск драйверов превосходит все ожидания. Теперь он сократился до 604 мегабайт, что почти вдвое меньше, чем на момент запуска графических процессоров Intel Arc для настольных ПК в октябре. Наши инженеры посадили драйвер на диету с помощью более интеллектуальных алгоритмов сжатия. Это означает более быстрые обновления, поэтому вы можете начать игру еще раньше с меньшим потреблением трафика, и все это без каких-либо компромиссов в производительности или функциях", — Интел

Важно отметить, что драйверы графических процессоров Intel и AMD поддерживают как настольную, так и мобильную графику, тогда как NVIDIA предлагает два отдельных пакета.

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Intel очень активно занимается разработкой драйверов с тех пор, как были анонсированы графические процессоры Arc A7 для настольных ПК. Теперь компания быстрее, чем AMD и NVIDIA, выпускает оптимизированные драйверы «Game On». Последний драйвер под номером уже 4255 доступен для загрузки с оптимизацией для игры Diablo 4.